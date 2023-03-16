Помер український співак - учасник "Голосу країни". Йому було всього 25

Що відомо про Євгена

Євген Щавлінський народився 12 листопада 1997 року в місті Рівне. У 2014 році він написав свою першу пісню. Закохавшись у музику, він закінчив музичну школу з класу гітари.

А вже у 2018 році Євген прийшов на кастинг "Голосу країни". Однак тоді до нього не розвернулося жодне тренерське крісло.

"Є пісні, що народжуються за 10 хвилин повністю, а ж інші, які пишуться місяцями і як пазл складаються з різних обставин та емоцій. Єдине, що спільне для пісень, які я можу назвати своїм мистецтвом, - це чесність", - говорив Євген про свою творчість.

Євген Щавлінський (фото: instagram.com/shchavlinskyi)

Євген Щавлінський помер від хвороби (фото: facebook.com/wholeheart.live)

У 2021 році музикант одружився з дівчиною Сарою. Вона була любов'ю всього його життя та стала його підтримкою у боротьбі з непростою хворобою - раком, який на той момент вже сягнув четвертої стадії.

Євген Щавлінський з дружиною (фото: instagram.com/shchavlinskyi)