UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Помер український співак - учасник "Голосу країни". Йому було всього 25

Музикант Євген Щавлінський помер (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Музикант та учасник "Голосу України" Євген Щавлінський помер. Декілька років він боровся з онкологією, проте у 2021 році хвороба сягнула 4 стадії.

Про це повідомляють на сторінці Wholeheart.live у Facebook.

Що відомо про Євгена

Євген Щавлінський народився 12 листопада 1997 року в місті Рівне. У 2014 році він написав свою першу пісню. Закохавшись у музику, він закінчив музичну школу з класу гітари.

А вже у 2018 році Євген прийшов на кастинг "Голосу країни". Однак тоді до нього не розвернулося жодне тренерське крісло.

"Є пісні, що народжуються за 10 хвилин повністю, а ж інші, які пишуться місяцями і як пазл складаються з різних обставин та емоцій. Єдине, що спільне для пісень, які я можу назвати своїм мистецтвом, - це чесність", - говорив Євген про свою творчість.

Євген Щавлінський (фото: instagram.com/shchavlinskyi)

Євген Щавлінський помер від хвороби (фото: facebook.com/wholeheart.live)

У 2021 році музикант одружився з дівчиною Сарою. Вона була любов'ю всього його життя та стала його підтримкою у боротьбі з непростою хворобою - раком, який на той момент вже сягнув четвертої стадії.

Євген Щавлінський з дружиною (фото: instagram.com/shchavlinskyi)

Раніше ми розповідали, за яких обставин помер відомий продюсер Владислав Ляшенко.

Читайте також, що відомо про спікерку ДСНС, яка 11 місяців боролася за життя після поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Голос країнимузикантипомер