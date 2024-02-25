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У зірки Голлівуду знайшли серйозне захворювання. Акторка дізнался про діагноз завдяки хейтерам

Неділя 25 лютого 2024 11:00
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У зірки Голлівуду знайшли серйозне захворювання. Акторка дізнался про діагноз завдяки хейтерам Емі Шумер (фото: instagram.com/amyschumer)
Автор: Іванна Пашкевич

У 42-річної американської актриси Емі Шумер діагностували рідкісне захворювання. Через цю недугу серйозно постраждала її зовнішність.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки "Красуня на всю голову" для порталу News Not Noise.

Деталі

Останнім часом шанувальники Емі почали висловлювати занепокоєння через зміни в її зовнішності.

В акторки з'явилися ознаки набряклості, і здавалося, що вона трохи додала у вазі.

У зірки Голлівуду знайшли серйозне захворювання. Акторка дізнался про діагноз завдяки хейтерам

Емі Шумер (фото: instagram.com/amyschumer)

Зірка вирішила поділитися причиною цих змін.

Вона зізналася, що їй поставили серйозний діагноз - синдром Кушинга. Це було виявлено під час зйомок другого сезону шоу "Життя і Бет", коли артистка втомилася від постійного хейту і вирішила пройти обстеження.

У результаті медики виявили, що її організм виробляє занадто багато кортизолу - гормону стресу, що й спричинило набряклість і деяке збільшення ваги.

"Для мене і моєї сім'ї це були божевільні кілька тижнів. Навіть попри мої страхи з приводу здоров'я, мені потрібно було постійно перебувати під прицілом камер. Але слава Богу! Бо саме завдяки цьому я зрозуміла, що зі мною щось не так", - поділилася Шумер.

У зірки Голлівуду знайшли серйозне захворювання. Акторка дізнался про діагноз завдяки хейтерам

Емі Шумер (фото: instagram.com/amyschumer)

У перервах між зйомками знаменитість проводила кілька годин поспіль, проходячи МРТ.

Симптоми її хвороби включають збільшення ваги, появу розтяжок і в'ялої шкіри.

"Мій діагноз - це чудовий приклад того, що ми ніколи не знаємо, що відбувається з кимось", - підбила підсумок Емі.

Раніше відомий український режисер повідомив про страшний діагноз.

Також ми розповідали, що зірку "Піратів Карибського моря" звинуватили у домашньому насильстві.

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хвороби Голливуд Акторка
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