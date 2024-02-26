Умер украинский блогер-миллионник: подробности трагедии

В возрасте 32 лет умер украинский блогер Юрий Ворожко, ставший известным в TikTok благодаря своим видео, посвященным помощи другим людям.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Суспільне .

Подробности трагедии

Сердце инфлюенсера остановилось в бассейне спортивного комплекса в Кропивницком.

Причину смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза.

Юрий Ворожко instagram.com/vorozhko_yura

"При осмотре тела видимых признаков насильственной смерти не обнаружили", - сказала пресс-секретарь полиции области Виталина Бевзенко.

О трагедии также сообщила подруга и коллега Юрия Екатерина Стерпул. Она подтвердила, что он утонул в бассейне.

"Юра сегодня утром был в фан-клубе, на тренировке в бассейне. И я не знаю, каким образом, но он просто там утонул. Вот так. У меня в голове не укладывается, как такое вообще может произойти. Но произошло именно так", - рассказала женщина.

Отметим, что на его странице в Instagram до сих пор доступны stories, сделанные за прошедшие 24 часа.

Краткая биография Юрия Ворожко

Блогер из Кропивницкого около шести лет снимал видео.

На его YouTube-канал Yura Vorozhko подписано более миллиона пользователей.

В своих роликах он в основном демонстрировал социальные эксперименты и занимался благотворительностью.

Недавно Юрий создал новый украиноязычный канал, где пытался вдохновлять людей своими действиями делать добрые дела.

Кроме того, мужчина активно вел TikTok, где за ним следят почти 600 тысяч подписчиков, а также Instagram со 126 тысячами пользователей.

У блогера остались жена и двое детей - сын и дочь. Супруги ожидали пополнения.

На днях Ворожко рассказал фолловерам, что у них родится еще одна девочка.

Юрий Ворожко с семьей (фото: instagram.com/vorozhko_yura)