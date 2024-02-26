ua en ru
Пн, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Умер украинский блогер-миллионник: подробности трагедии

Понедельник 26 февраля 2024 18:35
UA EN RU
Умер украинский блогер-миллионник: подробности трагедии Юрий Ворожко (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В возрасте 32 лет умер украинский блогер Юрий Ворожко, ставший известным в TikTok благодаря своим видео, посвященным помощи другим людям.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Суспільне.

Подробности трагедии

Сердце инфлюенсера остановилось в бассейне спортивного комплекса в Кропивницком.

Причину смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза.

Умер украинский блогер-миллионник: подробности трагедии

Юрий Ворожко instagram.com/vorozhko_yura

"При осмотре тела видимых признаков насильственной смерти не обнаружили", - сказала пресс-секретарь полиции области Виталина Бевзенко.

О трагедии также сообщила подруга и коллега Юрия Екатерина Стерпул. Она подтвердила, что он утонул в бассейне.

"Юра сегодня утром был в фан-клубе, на тренировке в бассейне. И я не знаю, каким образом, но он просто там утонул. Вот так. У меня в голове не укладывается, как такое вообще может произойти. Но произошло именно так", - рассказала женщина.

Отметим, что на его странице в Instagram до сих пор доступны stories, сделанные за прошедшие 24 часа.

Краткая биография Юрия Ворожко

Блогер из Кропивницкого около шести лет снимал видео.

На его YouTube-канал Yura Vorozhko подписано более миллиона пользователей.

В своих роликах он в основном демонстрировал социальные эксперименты и занимался благотворительностью.

Недавно Юрий создал новый украиноязычный канал, где пытался вдохновлять людей своими действиями делать добрые дела.

Кроме того, мужчина активно вел TikTok, где за ним следят почти 600 тысяч подписчиков, а также Instagram со 126 тысячами пользователей.

У блогера остались жена и двое детей - сын и дочь. Супруги ожидали пополнения.

На днях Ворожко рассказал фолловерам, что у них родится еще одна девочка.

Умер украинский блогер-миллионник: подробности трагедии

Юрий Ворожко с семьей (фото: instagram.com/vorozhko_yura)

Недавно мы рассказывали, что умер звезда фильмов Marvel и "Звездного пути".

Также мы писали, что у звезды Голливуда обнаружили серьезное заболевание.

Читайте РБК-Украина в Google News
TikTok блоггер
NEWS
Последствия Авдеевки. Почему ВСУ вышли из Ласточкино и на что теперь нацелилась РФ
Последствия Авдеевки. Почему ВСУ вышли из Ласточкино и на что теперь нацелилась РФ