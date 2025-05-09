Помер режисер "50 відтінків сірого": названо страшну причину смерті

"Помер Джеймс Фолі, кінорежисер із Брукліна, який співпрацював із такими зірками першої величини, як Аль Пачіно, Шон Пенн, Мадонна і Марк Волберг упродовж більш ніж 30-річної кар'єри в кіно, на телебаченні та в музичних кліпах. Йому був 71 рік", - повідомляє видання.

Режисер "мирно помер уві сні на початку цього тижня" у своєму будинку в Лос-Анджелесі після багаторічної боротьби з раком мозку, як розповіли представники Джеймса.

Коротка біографія Джеймса Фолі

Джеймс Фоулі народився в Нью-Йорку в 1953 році. Свій шлях у кіно він розпочав з фільму "Безстрашний", який побачив світ у 1984-му. Джеймс Фолі (фото: Getty Images)

Найвідоміші його роботи - це "Ідеальний незнайомець" і дві частини продовження гучної екранізації "П’ятдесят відтінків сірого": "На п’ятдесят відтінків темніше" та "П’ятдесят відтінків свободи".

Фоулі також долучився до створення популярних серіалів "Картковий будинок", "Мільярди" та "Ганнібал", а ще зняв один з епізодів культового "Твін Пікса".

За понад 30 років у кіноіндустрії Джеймс Фоулі працював із такими зірками, як Аль Пачіно та Марк Волберґ, зарекомендувавши себе як справжній майстер кіно й телебачення.