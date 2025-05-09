Умер режиссер "50 оттенков серого": названа страшная причина смерти

"Умер Джеймс Фоули, кинорежиссер из Бруклина, который сотрудничал с такими звездами первой величины, как Аль Пачино, Шон Пенн, Мадонна и Марк Уолберг на протяжении более чем 30-летней карьеры в кино, на телевидении и в музыкальных клипах. Ему был 71 год", - сообщает издание.

Режиссер "мирно умер во сне в начале этой недели" в своем доме в Лос-Анджелесе после многолетней борьбы с раком мозга, как рассказали представители Джеймса.

Краткая биография Джеймса Фоули

Джеймс Фоули родился в Нью-Йорке в 1953 году. Свой путь в кино он начал с фильма "Бесстрашный", который увидел свет в 1984-м. Джеймс Фоули (фото: Getty Images)

Самые известные его работы - это "Идеальный незнакомец" и две части продолжения нашумевшей экранизации "Пятьдесят оттенков серого": "На пятьдесят оттенков темнее" и "Пятьдесят оттенков свободы".

Фоули также присоединился к созданию популярных сериалов "Карточный домик", "Миллиарды" и "Ганнибал", а еще снял один из эпизодов культового "Твин Пикса".

За более чем 30 лет в киноиндустрии Джеймс Фоули работал с такими звездами, как Аль Пачино и Марк Уолберг, зарекомендовав себя как настоящий мастер кино и телевидения.