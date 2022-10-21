UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Помер ректор Університету Грінченка, якого любили всі студенти

Віктор Огнев'юк (фото:
Автор: Юлія Гаюк

Сьогодні стало відомо про смерть ректора Київського університету імені Бориса Грінченка Віктора Огнев'юка. Йому було 63 роки.

Причини смерті поки невідомі.

Про це повідомляє народний депутат і випускник університету Леонід Ємець.

Яким був Віктор Огнев'юк?

Віктор Огнев'юк очолював університет з 2007 року. За 15 років ректорства Огнев'юка університет помітно виріс у рейтингах за багатьма критеріями: збільшилася кількість абітурієнтів і студентів, додали нові спеціальності.

Окрім того, за час перебування Віктора Огнев'юка на посаді заклад освіти почав співпрацювати з іноземними університетами, щоб студенти мали змогу навчатися за кордоном.

Найголовнішим здобутком ректора вважають боротьбу з корупцією.

"Україна - в цьому слові для мене все", - ця цитата Бориса Грінченка стала життєвим девізом Віктора Олександровича.

24 лютого Огнев'юк записався в лави територіальної оборони.

"Окрім боротьби за Україну - визначаю своїм пріоритетом благодійну діяльність. Серед завдань - відбудова України, відновлення її історичних пам'яток зруйнованих університетів, шкіл, дитячих садків, музеїв та допомога тим, хто втратив свої оселі. А ще реформа вищої освіти.... Служити людині, громаді і суспільству - це гасло мого університету, а значить моє. З Києвом і для Києва, як завжди...", - написав він у Facebook.

Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев'юк (фото: facebook.com/viktor.ogneviuk)

Біографія Віктора Огнев'юка

Віктор Олександрович Огнев'юк народився у Вінницькій області. Там же вивчився на вчителя історія. Працював директором Шпитьківської середньої школи, а згодом завідувачем райвідділу освіти Києво-Святошинського району Київської області.

У період з 2000 до 2006 року працював заступником міністра освіти і науки України. А у 2007 заступив на пост ректора Київського університету імені Бориса Грінченка.

Віктор Огнев'юк є автором понад 70 наукових праць, у тому числі двох підручників з грифом МОН України для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Він також ввів у науковий обіг і теоретично обґрунтував нові поняття "освітологія" та "homo educatus".

Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев'юк (фото: facebook.com/viktor.ogneviuk)

Раніше ми розповідали, в якому виші столиці можна отримати стипендію понад 100 000 гривень.

Читайте також, як студентам з України вступити до Німеччини безкоштовно.

Читайте РБК-Україна в Google News
студенти