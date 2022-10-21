Помер ректор Університету Грінченка, якого любили всі студенти

Яким був Віктор Огнев'юк?

Віктор Огнев'юк очолював університет з 2007 року. За 15 років ректорства Огнев'юка університет помітно виріс у рейтингах за багатьма критеріями: збільшилася кількість абітурієнтів і студентів, додали нові спеціальності.

Окрім того, за час перебування Віктора Огнев'юка на посаді заклад освіти почав співпрацювати з іноземними університетами, щоб студенти мали змогу навчатися за кордоном.

Найголовнішим здобутком ректора вважають боротьбу з корупцією.

"Україна - в цьому слові для мене все", - ця цитата Бориса Грінченка стала життєвим девізом Віктора Олександровича.

24 лютого Огнев'юк записався в лави територіальної оборони.

"Окрім боротьби за Україну - визначаю своїм пріоритетом благодійну діяльність. Серед завдань - відбудова України, відновлення її історичних пам'яток зруйнованих університетів, шкіл, дитячих садків, музеїв та допомога тим, хто втратив свої оселі. А ще реформа вищої освіти.... Служити людині, громаді і суспільству - це гасло мого університету, а значить моє. З Києвом і для Києва, як завжди...", - написав він у Facebook.

Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев'юк (фото: facebook.com/viktor.ogneviuk)

Біографія Віктора Огнев'юка

Віктор Олександрович Огнев'юк народився у Вінницькій області. Там же вивчився на вчителя історія. Працював директором Шпитьківської середньої школи, а згодом завідувачем райвідділу освіти Києво-Святошинського району Київської області.

У період з 2000 до 2006 року працював заступником міністра освіти і науки України. А у 2007 заступив на пост ректора Київського університету імені Бориса Грінченка.

Віктор Огнев'юк є автором понад 70 наукових праць, у тому числі двох підручників з грифом МОН України для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Він також ввів у науковий обіг і теоретично обґрунтував нові поняття "освітологія" та "homo educatus".

Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев'юк (фото: facebook.com/viktor.ogneviuk)