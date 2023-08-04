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Помер популярний актор Марк Марголіс - зірка серіалів "Пуститися берега" і "Краще подзвоніть Солу"

Марк Марголіс помер у лікарні Нью-Йорка (фото: wtxnews.com)
Автор: Василина Копитко

Після нетривалої хвороби у лікарні Нью-Йорка помер 83-річний американський актор Марк Марголіс - зірка серіалів "Пуститися берега" і "Краще подзвоніть Солу".

Про це пише Hollywood Reporter із посиланням на сина актора.

Чим запам'ятався актор

Марголіс знімався з 1976 року, але справжню славу йому принесла роль у фільмі Браяна Де Пальми "Обличчя зі шрамом" (1984). Марк зіграв похмурого охоронця на прізвисько Тінь.

Також Марк був широко відомий за роль наркоторговця Гектора Саламанки у серіалах "Пуститися берега" та "Краще подзвоніть Солу". За роль Саламанки він був номінований на премію "Еммі". Також він знявся у шести кінострічках Даррена Аронофскі.

Марк Марголіс (скриншот)

Марголіс народився у Філадельфії 26 листопада 1939 року. Його мати була декораторкою, а батько був фабричним робітником.

З 14 років Марк почав займатися акторською майстерністю, а після року навчання в Університеті Темпл переїхав до Нью-Йорка і вивчав драму зі Стеллою Адлер в акторській студії. Це популярна американська актриса, яка є однієї з найвідоміших викладачів акторської майстерності. Марк став її протеже.

Кадр із фільму (скриншот)

Потім на певний час Марк закинув заняття акторською майстерністю. У той час він працював у кав'ярні, поки не отримав невелику роль у картині "Відкриття Місті Бетховен" 1976 року. Саме з цього фільму розпочалася його кар'єра у кіно.

Марк був двічі одружений. У нього залишився син і троє онуків.

 

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