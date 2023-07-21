Помер знаменитий американський співак Тоні Беннетт: 7 кращих пісень легенди

Помер культовий американський співак Тоні Беннетт. Йому було 96 років. За свою довгу і насичену кар’єру він здобув безліч музичних премій, любов шанувальників з усього світу та глибоку пошану колег по цеху - від Френка Сінатри до Леді Гаги.

Ми зібрали сім кращих пісень Беннетта у пам’ять про маестро.

Кращі пісні Тоні Беннетта Беннетт розпочав свою музичну кар'єру в середині 1940-х років і вже за короткий термін здобув неабияку популярність завдяки своєму м'якому та виразному голосу, а також здатності передавати емоції через спів. Не вірите? Тоді самі послухайте. I Left My Heart in San Francisco The Good Life Fly Me to the Moon Steppin' Out with My Baby Because of You Rags to Riches Cold, Cold Heart Беннетт був дійсно видатним співаком, який до останніх днів продовжував активну діяльність в індустрії розваг. Навіть після 80-ти він давав концерти та записував альбоми.