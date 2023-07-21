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Помер знаменитий американський співак Тоні Беннетт: 7 кращих пісень легенди

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П'ятниця 21 липня 2023 17:01
Помер знаменитий американський співак Тоні Беннетт: 7 кращих пісень легенди Тоні Беннетт залишив значний слід в музичній індустрії (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Помер культовий американський співак Тоні Беннетт. Йому було 96 років. За свою довгу і насичену кар’єру він здобув безліч музичних премій, любов шанувальників з усього світу та глибоку пошану колег по цеху - від Френка Сінатри до Леді Гаги.

Ми зібрали сім кращих пісень Беннетта у пам’ять про маестро.

Кращі пісні Тоні Беннетта

Беннетт розпочав свою музичну кар'єру в середині 1940-х років і вже за короткий термін здобув неабияку популярність завдяки своєму м'якому та виразному голосу, а також здатності передавати емоції через спів. Не вірите? Тоді самі послухайте.

I Left My Heart in San Francisco

The Good Life

Fly Me to the Moon

Steppin' Out with My Baby

Because of You

Rags to Riches

Cold, Cold Heart

Беннетт був дійсно видатним співаком, який до останніх днів продовжував активну діяльність в індустрії розваг. Навіть після 80-ти він давав концерти та записував альбоми.

Раніше ми писали про те, чим запам'яталась світу співачка Тіна Тернер, яка нещодавно померла.

Читайте також про те, що говорив про Україну співак та актор Вахтанг Кікабідзе.

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