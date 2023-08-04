Умер популярный актер Марк Марголис - звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше позвоните Солу"

Чем запомнился актер

Марголис снимался с 1976 года, но настоящую славу ему принесла роль в фильме Брайана Де Пальмы "Лицо со шрамом" (1984). Марк сыграл мрачного телохранителя по прозвищу Тень.

Также Марк был широко известен за роль наркоторговца Гектора Саламанки в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше позвоните Солу". За роль Саламанки он был номинирован на премию "Эмми". Также он снялся в шести кинолентах Даррена Аронофски.

Марк Марголис (скриншот)

Марголис родился в Филадельфии 26 ноября 1939 года. Его мать была декоратором, а отец был фабричным рабочим.

С 14 лет Марк начал заниматься актерским мастерством, а после года обучения в Университете Темпл переехал в Нью-Йорк и изучал драму со Стеллой Адлер в актерской студии. Это популярная американская актриса, которая является одним из самых известных преподавателей актерского мастерства. Марк стал ее протеже.

Кадр из фильма (скриншот)

Потом на некоторое время Марк забросил занятие актерским мастерством. В то время он работал в кафе, пока не получил небольшую роль в картине "Открытие города Бетховен" 1976 года. Именно с этого фильма началась его карьера в кино.

Марк был дважды женат. У него остался сын и три внука.