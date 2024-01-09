Помер народний артист України Віталій Білоножко

Помер Віталій Білоножко

У червні цього року Віталій Васильович відсвяткував ювілей. Причину смерті знаменитості не розголошують.

Віталій Білоножко (фото: facebook.com/BurynMR)

"Сьогодні пішов у засвіти наш земляк, неперевершений співець Мелодії двох сердець - Віталій Васильович Білоножко. Уся Буринська громада глибоко сумує з приводу смерті народного артиста України, українського співака, засновника й організатора міжнародного фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець", - написали в соцмережах.

Про те, де відбудеться прощальна церемонія з артистом, повідомлять згодом.

Біографія артиста

Віталій Васильович Білоножко народився 11 червня 1953 року у селі Слобода Буринського району на Сумщині.

Білоножко дебютував на радіо з піснями Максима Дунаєвського, зокрема "Все пройдет" і "Городские цветы".

Віталій Білоножко (фото: кадр з відео)

Пізніше йому вдалося встановити постійні творчі зв'язки з авторами: Олександром Злотником (пісні "Возвращайся сюда", "Там де двоє зустрічаються", "Затанцую тебя", "Кто ты такой?", "Тайфун по имени Катя", "Старая дача", "Чарівниця", "Шануймо любов") та Олександра Осадчого ("Ти - земле моя", "Твоє ім'я", "А була любов", "Не лукав", "Боже, дай Україні волю").

У 1994 році фірма "НАК" випустила дві компакт-касети під загальною назвою "Ярмарок", а через рік - "Яблуневий туман", на яких було зібрано останні на той момент записи Віталія Білоножка.

Відтоді артист почав активно виступати на концертах разом зі своєю дружиною Світланою, колишньою солісткою оперети і екс-дикторки УТ-1.