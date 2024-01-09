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Умер народный артист Украины Виталий Билоножко

Виталий Билоножко (фото: gordon.com)
Автор: Иванна Пашкевич

9 января ушел из жизни народный артист Украины, основатель и организатор Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталий Билоножко. Исполнителю было 70 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styer) со ссылкой на Facebook-страницу Буринского городского совета.

Умер Виталий Билоножко

В июне этого года Виталий Васильевич отметил юбилей. Причину смерти знаменитости не разглашают.

Виталий Билоножко (фото: facebook.com/BurynMR)

"Сегодня ушел в мир иной наш земляк, непревзойденный певец Мелодии двух сердец - Виталий Васильевич Билоножко. Вся Буринская громада глубоко скорбит по поводу смерти народного артиста Украины, украинского певца, основателя и организатора международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец", - написали в соцсетях.

О том, где состоится прощальная церемония с артистом, сообщат позже.

Биография артиста

Виталий Билоножко родился 11 июня 1953 года в селе Слобода Буринского района Сумской области.

Билоножко дебютировал на радио с песнями Максима Дунаевского, в частности "Все пройдет" и "Городские цветы".

Виталий Белоножко (фото: кадр с видео)

Позже ему удалось установить постоянные творческие связи с авторами: Александром Злотником (песни "Возвращайся сюда", "Там, где двое встречаются", "Затанцую тебя", "Кто ты такой?", "Тайфун по имени Катя", "Старая дача"). ", "Чарівниця", "Шануймо любов") та Олександра Осадчого ("Ти - земле моя", "Твоє ім'я", "А була любов", "Не лукав", "Боже, дай Україні волю"). 

В 1994 году фирма НАК выпустила две компакт-кассеты под общим названием Ярмарка, а через год - Яблоневый туман, на которых были собраны последние на тот момент записи Виталия Белоножко.

С тех пор артист начал активно выступать на концертах вместе со своей женой Светланой, бывшей солисткой оперетты и экс-диктором УТ-1.

Недавно мы писали, что умер Франц Бекенбауэр.

Также не стало журналиста, которого чудом спасли во время российского вторжения.

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