Помер Ян Табачнник. Яким українцям запамʼятався народний артист і екснардеп

Що відомо про смерть Яна Табачника

Одним з перших повідомив про смерть Табачника його друг Дмитро Гордон.

"О 20:10 після тривалої хвороби пішов із життя прекрасний музикант і приголомшлива людина, мій дорогий друг Ян Табачник. Ян Петрович зробив людям багато добра, він був безкорисливий, порядний, чистий, зворушливий і напрочуд сентиментальний, я його дуже любив. Боляче. Світла пам'ять", - написав Гордон у своєму Instagram.

Одне з останніх прижиттєвих фото Яна Табачника (фото: facebook.com/Таня Недельская)

Останні роки Табачник дуже сильно хворів на онкологію і проходив лікування в Ізраїлі.

У лікарні Тель-Авіва на 79-му році життя його серце зупинилося.

"Як виявилося і підтвердив час, найвірнішими в останні два роки, відколи боровся з раком легенів (надто складний і примхливий, може будь-коли відновитися) і пройшов лікування у найкращій приватній клініці Ізраїлю в Тель-Авіві (понад 100 сеансів хімієтерапія та опромінення), стали для нього два Янголи-Охоронці - Григорій Найсберг і Юліана Бабкова (уклінна подяка їм та їхнім сім’ям) - і киця Соня, яка не відходила від музиканта...", - написав журналіст Михайло Маслій на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що поховають уродженця Чернівців у Тель-Авіві. Таким було його бажання - спочити на землі рідного народу…

Ян Табачник в останні місяці життя (фото: instagram.com/gordondmytro)

Біографія музиканта

Ян Табачник запамʼятався як всесвітньо відомий акордеоніст, меценет, засновник музичних конкурсів та дещо скандальний політик. Він був народним депутатом V, VI і VII скликань від "Партії регіонів", а також дружив з радянськими зірками, які потім підтримували повномасштабну війну. Зокрема - з Йосифом Кобзоном.

Разом з тим, з 24 лютого 2022 року артист ніяк не висловлювався публічно про війну, та й взагалі не давав жодних інтерв'ю. Останні його концерти були у Ізраїлі в 2021 році.

А народився Табачник 31 липня 1945 року у Чернівцях. При народженні йому дали ім'я Яків. Музикальну освіту здобув у Мелітополі. Пізніше отримав ще одну освіту - юридичну, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

З 1964 по 1994 рік був артистом різних театрів та філармоній. У 1995 році створив в Одесі Муніципальний театр музики Яна Табачника.

З 1997 року Табачник був професором на кафедрі народних інструментів Київського національного університету культури та мистецтв. Має почесні професорські звання у кількох музичних вишах, серед яких Тель-Авівська та Донецька консерваторії.

У 2000 році створив творчий центр Яна Табачника. Один з найвідоміших проєктів - телевізійне шоу "Маю честь запросити", яке виходило на ТБ майже 20 років.

З 1987 року активно гастролював по багатьох країнах світу. Став лауреатом численних конкурсів та фестивалів. Отримав нагороду "Золота менора". Випустив 5 дисків-гігантів та 10 компакт-дисків. Його пісні виконували відомі артисти пострадянської естради.

Має звання Народного артиста України, а також декілька орденів, золотий хрест "Меценати Батьківщини", нагороди від влади, СБУ, МВС, прикордонників.

Об'їздів з концертами понад сто дитячих будинків та шкіл-інтернатів, виправно-трудові колонії. Для деяких в'язнів добився перегляду справи та допоміг повернутися до нормального життя.

Був одружений з народною артисткою України та оперною співачкою Недєльскою Тетяною, має трьох синів.

Ян з дружиною та дітьми (фото: facebook.com/Таня Недельская)