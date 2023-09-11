Умер Ян Табачник. Каким запомнился Народный артист Украины

Что известно о смерти Яна Табачника

"В 20:10 после продолжительной болезни ушел из жизни прекрасный музыкант и потрясающий человек, мой дорогой друг Ян Табачник. Ян Петрович сделал людям много добра, он был бескорыстный, порядочный, чистый, трогательный и удивительно сентиментальный, я его очень любил. Больно. Светлая память", - сообщил Дмитрий Гордон.

В последние годы Ян Табачник очень сильно болел и проходил лечение в Израиле.

"На одного философа в мире стало меньше. После 20 часов вечера 11 сентября 2023 года, в Тель-Авиве, в больнице, на 79-м году жизни почил в Боге Ян Табачник… Как оказалось и подтвердило время, самыми верными в последние два года, с тех пор как боролся с раком легких (слишком сложный и капризный, может когда-либо вернуться) и прошел лечение в лучшей частной клинике Израиля в Тель-Авиве более 100 сеансов химиотерапии и облучения, стали для него два Ангела-Хранителя - Григорий Найсберг и Юлиана Бабкова - (благодарность им и их семьям) - и кошка Соня, которая не отходила от Музыканта...", - сообщил Михаил Маслий на своей странице в Facebook.

Он добавил, что похоронят уроженца Черновцов в Тель-Авиве. Таково было его желание, на земле его родного народа…

Биография музыканта

Ян Табачник украинский аккордеонист и политик, народный депутат нескольких созывов, основатель конкурсов и меценат. Родился 31 июля 1945 в Черновцах. При рождении ему дали имя Иаков. Музыкальное образование получил в Мелитополе. Позже получил еще одно образование – юридическое, в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

С 1964 по 1994 год – артист разных театров и филармоний. В 1995 году создает в Одессе городской театр музыки Яна Табачника. С 1997 года – профессор на кафедре народных инструментов Киевского национального университета культуры и искусств. Имеет почетные профессорские звания в нескольких музыкальных вузах, среди которых Тель-Авивская и Донецкая консерватории.

В 2000 году создал творческий центр Яна Табачника. Один из самых известных проектов – телевизионное шоу "Имею честь пригласить", которое выходило на ТВ почти 20 лет.

С 1987 года активно гастролировал по многим странам мира. Стал лауреатом многочисленных конкурсов и фестивалей. Получил награду "Золотая менора". Выпустил 5 дисков-гигантов и 10 компакт-дисков. Его песни исполняли известные артисты постсоветской эстрады.

Есть звание заслуженного артиста УССР и народного артиста Украины, а также несколько орденов, золотой крест "Меценаты Родины", награды от власти, СБУ, МВД, пограничников.

В 2007 г. стал депутатом от Партии регионов. В 2012-2014 - депутат ВР 7-го созыва.

Объездил с концертами более ста детских домов и школ-интернатов, исправительно-трудовых колоний. Для некоторых заключенных добился пересмотра дела и помог вернуться к нормальной жизни.

Был женат на народной артистке Украины и оперной певице Недельской Татьяне, имеет трех сыновей.