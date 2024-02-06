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Помер легендарний виконавець кантрі-музики

Тобі Кіт (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

У США помер відомий американський виконавець у стилі кантрі Тобі Кіт. Йому було 62 роки.

Про це пише РБК-України (проект Styler) з посиланням на видання Reuters.

Що відомо про смерть музиканта

За даними видання, виконавця не стало у себе вдома в в ніч на 5 лютого. Він перебував в оточенні рідних і близьких.

Останні два роки Тобі страждав від раку шлунка.

"Він боровся з цим захворюванням із мужністю та честю", - йдеться в заяві його сім'ї.

Про свій недуг Кіт розповів у X (колишній Twitter) через півроку після початку лікування.

За словами чоловіка, він пройшов хіміотерапію, променеву терапію та операцію.

Тоді ж музикант заявив, що йому потрібно "віддихатися, відновитися і відпочити" перед наступною зустріччю з шанувальниками.

Нагадаємо, Тобі Кіт найбільш відомий за такими хітами, як "Red Solo Cup" і "Should've Been a Cowboy".

 

 

Загалом же, за даними газети Washington Post, виконавець продав за свою кар'єру понад 40 мільйонів копій своїх альбомів і синглів.

Також чотири його диски очолювали національний хіт-парад Billboard 200.

Нещодавно ми розповідали, що померла мама відомої української актриси.

Також ми писали, що не стало актора з фільмів "Роккі" та "Мандалорець".

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