Помер актор з фільмів "Роккі" та "Мандалорець"

Помер відомий актор Карл Везерс, який зіграв Аполло у легендарному фільмі "Роккі". Йому було 76 років.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Deadline, Reuters.

Чим відомий актор і коли він помер, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Що відомо про смерть актора

Везерс помер у четвер, 1 лютого. Інформацію щодо його смерті підтвердив менеджер. Однак у чому причина - не повідомляється. Представник актора не розкривав деталі.

Однак невдовзі новину про смерть зірки "Роккі" прокоментували його родичі. Сім'я актора виступила із офіційною заявою.

"Ми глибоко засмучені новиною про смерть Карла Везерса. Він мирно помер уві сні в четвер, 1 лютого 2024 року. Карл був винятковою людиною, яка прожила незвичайне життя. Своїм внеском у кіно, телебачення, мистецтво і спорт він залишив незабутній слід і отримав визнання в усьому світі та серед поколінь. Він був улюбленим братом, батьком, дідусем, партнером та другом", - розповіли рідні артиста.

Актор на зйомках "Роккі" (фото: instagram.com/carlweathers)

Чим відомий Везерс

Актор уславився завдяки ролі у фільмі "Роккі", де він грав зухвалого боксера Аполло Крида. Він був професійним гравцем у американський футбол.

Також Везерс знімався у фільмі "Хижак", а останніми роками він з'явився у спін-офі "Зоряних воєн" - фільмі "Мандалорець". За свою 50-річну кар'єру актор встиг знятися у багатьох кінострічках. Він з'являвся у серіалах, таких як "Закон та порядок", "ФБР" та інші. На його рахунку понад 75 фільмів та телешоу.