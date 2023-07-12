Помер культовий письменник Мілан Кундера

Відомий письменник Мілан Кундера помер 12 липня у Парижі. Йому було 94 роки.

Біографія Мілана Кундери

Мілан Кундера народився 1929 року в чеському місті Брно. Його батьком був піаніст, музикознавець та музичний педагог Людвік Кундера, ректор JAMU. Безперечно, саме тому молодий Мілан навчився грати на фортепіано, і музика займала своє місце не лише у його житті, а й у його творчості. Двоюрідним братом був поет і перекладач Людвік Кундера.

Першу книгу він опублікував у 1953 році. У 1971 році вийшов роман "Вальс на прощання", перекладений багатьма мовами.

У 70-х роках Кундера виїхав із Чехословаччини до Франції. 1982 року президент Франції Франсуа Міттеран надав письменнику французьке громадянство. 2019 року йому повернули громадянство Чехії. Не позначилося і те, що він писав свої романи французькою з вісімдесятих років.

Мілан Кундера помер (фото: flickr сom Milan_Kundera)

У 1984 році французькою мовою вийшов один з найвідоміших його романів - "Нестерпна легкість буття".

У 1990 році з'явився ще один філософський роман "Безсмертя" і короткі романи, написані французькою мовою, "Неспішність" (1993), "Справжність" (1998), "Незнання" (2000).

За книгами Кундери знято фільми та поставлено кілька п'єс, його книги було удостоєно багатьох літературних премій, як "Єрусалимська премія", Державна премія Австрії та Чехії, премія "Овідія".

Цікаво, що з 1980 року Кундера відмовлявся від будь-яких інтерв'ю. Останні роки він жив у Парижі та майже не виходив з дому.