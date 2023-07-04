У Роберта Де Ніро помер онук. Йому було всього 19
Помер Леандро Де Ніро Родрігес, онук оскароносного актора Роберта Де Ніро. Хлопцю було всього 19 років.
Про трагедію повідомила його мати, актриса Дрена Де Ніро в своєму Instagram.
"Ти був моєю радістю, моїм серцем, і всім, що коли-небудь було чистим і справжнім у моєму житті", - написала донька Роберта Де Ніро.
"Я не знаю, як жити без тебе, але я спробую. Я буду поширювати любов і світло, які ти змусив мене відчути, коли я стала твоєю мамою", - додала 51-річна жінка.
Вона також позначила в пості батька Леандро, художника Карлоса Родрігеса, якого називають Карлосом Маре.
"Спочивай з миром у вічному раю, мій любий хлопчику", - написала Дрена.
Лео Де Ніро Родрігез з мамою (фото: instagram.com/drenadeniro)
Маре відреагував на смерть сина в коментарі до публікації.
"Слів недостатньо, щоб висловити радість, яку він подарував нам, і втрату, яку ми зараз переживаємо з нашими родинами та друзями… Він тепер Божий похресник", - написав чоловік.
"Лео, мій любий, я люблю тебе сьогодні, як і в перший день, коли тримала тебе на руках. Той самий чоловік, який забрав нас із пологового будинку, коли ти народився, відвіз нас до похоронного бюро, де я востаннє торкнулася тебе й тримала на руках. Ти був самою добротою і любов’ю, і я не можу повірити, що все це реально… Ти не заслуговував такої смерті, але я можу лише вірити, що Богу потрібен був сильний могутній ангел у його армії", - після похоронів сина написала Дрена у Instagram.
Лео Де Ніро Родрігез (фото: instagram.com/giannie_couji)
Сам 79-річний Роберт де Ніро пізніше в коментарі CNN сказав, що він "глибоко засмучений смертю улюбленого онука Лео".
"Ми дуже вдячні за співчуття від усіх. Ми просимо залишити нас в спокої, щоб ми могли оплакати нашу втрату Лео", - попросив він.
Додамо, що Леандро Де Ніро Родрігес був актором. Разом зі своєю матір’ю знімався у фільмі "Народження зірки" 2018 року з Бредлі Купером і Леді Гагою в головних ролях.
Також він грав провідні ролі у фільмах "Колекція" і Кабаре "Максим" режисера Бруно де Алмейди.
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