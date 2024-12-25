Помер гігантський крокодил-кіноактор: фільмом 80-х з його участю захоплювалися всі

Сумну звістку повідомили Crocosaurus Cove на своїй Instagram-сторінці. В цьому центрі дикої природи, розташованому в Дарвіні, Берт жив з 2008 року.

За словами центру, історія життя Берта - це історія сили та стійкості. Спійманий у 1980-х роках у річці Рейнольдс на Північній території Австралії, Берт став одним із найвідоміших крокодилів у світі, з'явившись у "Крокодилі Данді". Це допомогло показати Австралію як країну суворої природної краси та дикої природи.

Оскільки Берта спіймали у невідомому віці, точно не відомо, скільки років крокодилу-кіноактору. Однак експерти підрахували, що йому, ймовірно, було близько 90-100 років.

За ці десятиліття життя Берт набув величезних розмірів. Від морди до хвоста він сягав близько 5,1 метра у довжину і важив 700 кілограмів.

Кадр з фільму "Крокодил Данді"

Берт був морським крокодилом (Crocodylus porosus), видом крокодилів, що мешкає на східному узбережжі Індії, в Південно-Східній Азії, на півночі Австралії та в деяких частинах Мікронезії.

Цей вид є найбільшою живою рептилією на Землі, тож не дивно, що їх називають королями крокодилів. Однак це дуже конкурентний ряд тварин. Як повідомили в Crocosaurus Cove, Берт був відомий своїм незалежним характером, а також запальним темпераментом.

Втім, хоча його характер міг бути складним, завдяки своїм рисам Берт отримав повагу як доглядачів, так і відвідувачів - адже уособлював сильний і неприборканий дух морського крокодила. Крім цього, Берт волів залишатися "парубком" та не шукав собі пару.

В центрі додали, що "Крокодил Данді" - не єдине, що прославило Берта. Він також був використаний як основа для цифрових ефектів у австралійському фільмі 2007 року про крокодила-вбивцю "Rogue". А також успішно "передбачив" перемогу Франції на Чемпіонаті світу з футболу 2018 року.