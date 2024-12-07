УПЛ: "Кривбас" здобув вольову перемогу над "Чорноморцем"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 16-й тур

"Чорноморець" – "Кривбас" – 1:3

Голи: Скиба, 34 – Іліч, 41 (пенальті), Микитишин, 45+1, Твердохліб, 80

Одесити активніше почали гру і вже на 17-й хвилині створили небезпеку біля воріт суперника. Після розіграшу кутового голкіпер "Кривбаса" Маханьков врятував свою команду, зреагувавши на потужний удар Сігеєва з-за меж штрафного майданчика.

"Чорноморець" продовжив тиск, створюючи моменти. І зрештою це дало результат. На 34-й хвилині після розіграшу кутового Скиба залишився без опіки біля воріт і точним ударом головою відправив м'яч у сітку.

Втім, "Кривбас" ще до перерви не лише зрівняв рахунок, а й вийшов уперед. Спочатку на 41-й хвилині Іліч холоднокровно реалізував пенальті, який арбітри призначили за фол у штрафному проти Кузика. А вже в компенсований до першого тайму час другий гол гостей забив Микитишин. Він скористався чудовим пасом Твердохліба і, вийшовши сам-на-сам з голкіпером господарів Рудьком, переграв його.

У другому таймі на 64-й хвилині Скиба міг оформити дубль і зрівняти рахунок. Але після його дальнього удару метрів з 20-ти м'яч зовсім трохи розминувся з воротами.

А на 80-й хвилині найкращий футболіст у складі "Кривбаса" – Твердохліб поставив крапку в матчі. Після подачі Понєдєльніка з флангу він головою влучно пробив у протихід голкіперу. Півзахисник криворізької команди забив у четвертому матчі поспіль.

Одержавши перемогу, підопічні Юрія Вернидуба набрали 28 очок і залишились на четвертій сходинці в турнірній таблиці. У одеситів в активі 12 балів, вони йдуть 14-ми.