Помер Джин Гекмен. 11 фільмів із зіркою Голлівуду, які гідні вашої уваги

Французький зв'язковий (1971)

Оскароносна роль Гекмена в образі безкомпромісного детектива нью-йоркської поліції Джиммі "Попая" Дойла закріпила його статус зірки першого плану. Захопливий сюжет і культові автомобільні погоні зробили цей фільм справжньою класикою кримінального жанру.

Розмова (1974)

У цьому психологічному трилері Френсіса Форда Копполи Гекмен перевтілюється в експерта зі спостереження, чия параноя поступово виходить з-під контролю. Його тонка, глибоко інтуїтивна гра робить цю роль однією з найвизнаніших в його кар'єрі.

Супермен (1978) і Супермен-2 (1980)

Гекмен майстерно поєднав шарм і загрозу в образі заклятого ворога Супермена - Лекса Лютора. Його гра вдало балансувала між гумором і справжньою підступністю, зробивши цього персонажа одним із найяскравіших лиходіїв в історії коміксів.

Команда зі штату Індіана (1986)

У цій спортивній драмі Джин Гекмен блискуче зіграв роль жорсткого, але надихаючого тренера з баскетболу, який веде свою команду з маленького містечка до перемоги.

Міссісіпі у вогні (1988)

Гекмен перевтілився в агента ФБР, який розслідує расове насильство на Півдні. Ця роль принесла йому номінацію на премію "Оскар".

Непрощений (1992)

Ревізіоністський вестерн Клінта Іствуда приніс Гекмену йому другий "Оскар" за роль безжального шерифа Маленького Білла Даггетта.

Фірма (1993)

Джин грає морально суперечливого адвоката у цікавому юридичному трилері разом з Томом Крузом.

Багряний приплив (1995)

У цьому напруженому трилері про підводний човен Гекмен зустрічається віч-на-віч із Дензелом Вашингтоном у боротьбі за накази на запуск ядерної зброї.

Клітка для пташок (1996)

Джин продемонстрував свої комедійні вміння в ролі консервативного сенатора, якого спіймали у веселій плутанині в драг-клубі. Його гра стала родзинкою цієї улюбленої комедії.

Родина Тененбаумів (2001)

В одній зі своїх останніх ролей у фільмі Гекмен грає чарівного, але глибоко помилкового патріарха родини Тененбаум. Його гра водночас весела та зворушлива, і принесла йому "Золотий глобус".

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