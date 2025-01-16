Помер Девід Лінч. 12 фільмів та серіалів культового режисера, які варто подивитися всім

16 січня стало відомо, що культовий режисер, актор та музикант Девід Лінч помер у 78 років . За своє життя він встиг створити чимало стрічок, які підкорили як критиків, так і звичайних глядачів.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 12 фільмів та серіалів Девіда Лінча, які варто подивитися всім, хто хоче зрозуміти, чому режисера вважають культовим.

"Твін Пікс"

Драматичний серіал, який зібрав чимало схвальних відгуків, розповіда про життя маленького вигаданого містечка Твін Пікс. Одного дня мешканців ошелешить новина про смерть місцевої зірки та королеви краси. І це стане початком подій, які змінять долі містян.

"Людина-слон"

А в цій драмі Лінч показав історію чоловіка з моторошною зовнішністю, який став головною зіркою на фрік-шоу. Він живе в жахливих умовах та змушений ховати обличчя під простирадлом. Однак все може змінитися, коли про нього дізнається доктор, який захоче "викупити" знедоленого у власника фрік-шоу.

"Гумкоголовий" (Голова-гумка)

Ця стрічка - перший "повний метр" Лінча. В ньому Девід показав, як він сам казав, "сон про темні та тривожні речі". В центрі сюжету - чоловік, який раптово дізнається, що його обраниця народила від нього дитину. Втім, життя головного героя важко назвати щасливим, а коли він залишиться наодинці з немовлям, а його кохана піде, все точно перетвориться на божевілля.

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