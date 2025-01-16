Умер Дэвид Линч. 12 фильмов и сериалов культового режиссера, которые стоит посмотреть всем
16 января стало известно, что культовый режиссер, актер и музыкант Дэвид Линч умер в 78 лет. За свою жизнь он успел создать немало лент, которые покорили как критиков, так и обычных зрителей.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 12 фильмов и сериалов Дэвида Линча, которые стоит посмотреть всем, кто хочет понять, почему режиссера считают культовым.
"Твин Пикс"
Драматический сериал, который собрал немало положительных отзывов, рассказывает о жизни маленького вымышленного городка Твин Пикс. Однажды жителей ошарашит новость о смерти местной звезды и королевы красоты. И это станет началом событий, которые изменят судьбы горожан.
"Человек-слон"
А в этой драме Линч показал историю мужчины с жуткой внешностью, который стал главной звездой на фрик-шоу. Он живет в ужасных условиях и вынужден прятать лицо под простыней. Однако все может измениться, когда о нем узнает доктор, который захочет "выкупить" обездоленного у владельца фрик-шоу.
"Голова-ластик"
Эта лента - первый "полный метр" Линча. В нем Дэвид показал, как он сам говорил, "сон о темных и тревожных вещах". В центре сюжета - мужчина, который внезапно узнает, что его избранница родила от него ребенка. Впрочем, жизнь главного героя трудно назвать счастливой, а когда он останется наедине с младенцем, а его возлюбленная уйдет, все точно превратится в безумие.
Также советуем посмотреть следующие фильмы и сериалы:
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"Простая история"
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"Малголланд драйв"
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"Кролики"
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"Шоссе в никуда"
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"Синий бархат"
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"Дюна"
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"Дикие сердцем"
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"Внутренняя империя"
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"Бабушка".