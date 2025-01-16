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Умер Дэвид Линч. 12 фильмов и сериалов культового режиссера, которые стоит посмотреть всем

Четверг 16 января 2025 21:05
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Умер Дэвид Линч. 12 фильмов и сериалов культового режиссера, которые стоит посмотреть всем Умер Дэвид Линч (фото: facebook.com davidlynchofficial)
Автор: Полина Иваненко

16 января стало известно, что культовый режиссер, актер и музыкант Дэвид Линч умер в 78 лет. За свою жизнь он успел создать немало лент, которые покорили как критиков, так и обычных зрителей.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 12 фильмов и сериалов Дэвида Линча, которые стоит посмотреть всем, кто хочет понять, почему режиссера считают культовым.

"Твин Пикс"

Драматический сериал, который собрал немало положительных отзывов, рассказывает о жизни маленького вымышленного городка Твин Пикс. Однажды жителей ошарашит новость о смерти местной звезды и королевы красоты. И это станет началом событий, которые изменят судьбы горожан.

"Человек-слон"

А в этой драме Линч показал историю мужчины с жуткой внешностью, который стал главной звездой на фрик-шоу. Он живет в ужасных условиях и вынужден прятать лицо под простыней. Однако все может измениться, когда о нем узнает доктор, который захочет "выкупить" обездоленного у владельца фрик-шоу.

"Голова-ластик"

Эта лента - первый "полный метр" Линча. В нем Дэвид показал, как он сам говорил, "сон о темных и тревожных вещах". В центре сюжета - мужчина, который внезапно узнает, что его избранница родила от него ребенка. Впрочем, жизнь главного героя трудно назвать счастливой, а когда он останется наедине с младенцем, а его возлюбленная уйдет, все точно превратится в безумие.

Также советуем посмотреть следующие фильмы и сериалы:

  • "Простая история"

  • "Малголланд драйв"

  • "Кролики"

  • "Шоссе в никуда"

  • "Синий бархат"

  • "Дюна"

  • "Дикие сердцем"

  • "Внутренняя империя"

  • "Бабушка".

К слову, ранее умер звезда "мыльных опер", который жаловался на проблемы из-за вейпа.

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