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Помер барабанщик легендарного гурту ABBA Роджер Палм: що стало причиною

Роджер Палм помер (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

На 76-му році життя помер легендарний барабанщик шведського гурту ABBA Роджер Палм. Його не стало внаслідок ускладнень, викликаних хворобою Альцгеймера.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Aftonbladet розповідає про це детальніше.

Що відомо

Життя чоловіка обірвалося у суботу, 21 вересня. Родина музиканта прокоментувала трагічну звістку.

"Він був привітним і скромним хлопцем, який завжди захищав своїх друзів та родину. Ми будемо за ним дуже сумувати. Він залишив величезну порожнечу в наших серцях. Ми будемо його палко та з любов'ю згадувати", - висловилися про втрату рідні Роджера.

Про смерть барабанщика також висловився музикант Янні Шаффер. 

"Одного з найкращих барабанщиків Швеції, Роджера Палма, більше немає з нами. Я сумую за тобою, Роджере, за твоїми радісними вигуками в студії, коли ми створювали музику", - написав той у своєму Facebook.

 

Кар’єра музиканта

Палм працював студійним музикантом та барабанщиком гурту ABBA. Співпрацю з Бйорном Ульвеусом і Бенні Андерсоном він розпочав у 1970-х роках.

Окрім того, він також співпрацював із Тедом Гардеестадом і зіграв на барабанах у пісні "Satellit". Упродовж своєї кар'єри артист також виступав у гуртах Gimmicks і Beatmakers.

До слова, Палм народився у 1949 році. З чотирьох років він почав грати на акордеоні, у 12-річному віці - на гітарі, пізніше - на барабанах.

 

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