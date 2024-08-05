"Людина енциклопедичних знань". Помер журналіст і дослідник Антарктики Володимир Бочкарьов

Що відомо про смерть Володимира Бочкарьова

Про смерть видатного українця повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

"Із превеликим сумом дізналися, що 4 серпня не стало Володимира Івановича Бочкарьова - багаторічного прес-секретаря і керівника редакційно-видавничого відділу Національного антарктичного наукового центру, засновника і головного редактора журналу "Експедиція ХХІ", відомого українського журналіста і письменника", - йдеться у дописі центру у Facebook.

Зазначається, що Бочкарьов був:

людиною енциклопедичних знань з тонким почуттям гумору

учасником антарктичних експедицій

носієм живої пам'яті про історію полярних досліджень

"Він ширив ці знання і розвивав зацікавлення Антарктикою в дорослих і в молоді", - уточнюється у повідомленні.

Бочкарьов був не просто членом Спілки журналістів України - він був нагороджений також її золотою медаллю "За особливі заслуги".

"Серце Володимира Івановича перестало битися на 85-му році життя. Але практично до останніх днів він залишався активним і продовжував працювати", - наголосили у Національному антарктичному науковому центрі.

Там додали, що спадок Бочкарьова залишається у численних статтях і в книзі "Соло для Антарктиди… з оркестром" - із захопливим сюжетом про п'яту українську експедицію в Антарктику на судні "Горизонт" (2000).

"Здавалося б, війна девальвує втрати, а смерть стає буденністю. І все ж, коли втрачаємо близьких, друзів і колег, біль втрати не слабшає. Навіть тоді, коли людина прожила довге і плідне життя. Світла память про Володимира Бочкарьова - щиру людину і відданого популяризатора полярних досліджень - залишиться в серцях багатьох його колег, журналістів і полярників. Колектив Національного антарктичного наукового центру висловлює глибоке співчуття близьким і друзям Володимира Івановича", - підсумовується у дописі.

Повідомлення про смерть Бочкарьова (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)