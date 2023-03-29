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Помер автор хітів про АТО і ветеран чотирьох війн Олександр Рожко: його пісні чула вся Україна

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Середа 29 березня 2023 22:36
Помер автор хітів про АТО і ветеран чотирьох війн Олександр Рожко: його пісні чула вся Україна Фото: Олександр Рожко (radiosvoboda.org)
Автор: Володимир Костирін

Захисник України та відомий виконавець військових пісень Олександра Рожка із позивним "Йожик" помер 29 березня через серйозну хворобу. Проведуть в останню путь ветерана у Львові, де відбудеться траурна церемонія.

Про це передали у Львівському будинку офіцерів на сторінці у Facebook.

"Він пройшов чотири війни. З ним завжди була пісня, яку творив своїм серцем та душею. Його "Не сумуй", "Байдужість" та інші чула уся Україна, адже з незліченними концертами він виконував їх перед військовими та цивільними", - йдеться у повідомленні.

Помер автор хітів про АТО і ветеран чотирьох війн Олександр Рожко: його пісні чула вся Україна

Олександр Рожко (фото: скріншот з відео)

Так, перед тим, як відправитися захищати батьківщину після початку російсько-української війни у 2014 році, Рожко мав за плечима великий бойовий досвід, який отримав у Афганістані, Дагестані, колишній Югославії та на території підконтрольного РФ молдавського регіону Придністров'я.

Ветеран АТО, пан Олександр як виконавець брав участь у численних концертах, прославився своїми воєнними піснями.

Помер автор хітів про АТО і ветеран чотирьох війн Олександр Рожко: його пісні чула вся Україна

Олександр Рожко під час виступу перед військовими (фото: скріншот з відео)

Також Рожко взяв участь у проекті "Пісні війни", записавши композицію "Не сумуй" у дуеті з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополем. Пісня, що вийшла восени 2017-го, здобула широку популярність.

Відео: Олександр Рожко та Тарас Тополя - "Не сумуй"

"Не тікай зі своєї землі! Захищай свій дім, якщо хочеш в ньому жити! Тікаючи, ти віддаєш землю ворогу, даєш змогу паплюжити твою честь, честь твого народу", - так казав пан Олександр.

У Львівському будинку офіцерів зазначили, що заповіт Рожка - його пісні, які "красномовно промовляють до наших сердець, не залишаючи нікого байдужим".

Відео: виступ Олександра Рожка перед військовими з піснею "Байдужість"

Військовий та музикант, ветеран АТО буде упокоєний на Сихівському цвинтарі у четвер, 30 березня. Чин похорону відбудеться о 14.00 у Гарнізонному Храмі на вулиці Театральній, 11.

Відео: дует Олександра Рожка із Сергієм Фоменком з групи "Мандри" - "Майданівцям"

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом загинула Яна ("Яра") Рихлицька - волонтер, військовослужбовець та бойова медикиня 93 бригади "Холодний Яр". Вона не дожила місяць до свого 30-річчя.

Нагадаємо, що нещодавно у боях за Україну загинув Іван Щеголов, засновник розвідзагону "Бешкетники Сірка".

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