ua ru
Ср, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Умер автор хитов об АТО и ветеран четырех войн Александр Рожко: его песни слышала вся Украина

Новина українською →
Среда 29 марта 2023 22:36
Умер автор хитов об АТО и ветеран четырех войн Александр Рожко: его песни слышала вся Украина Фото: Александр Рожко (radiosvoboda.org)
Автор: Владимир Костырин

Защитник Украины и известный исполнитель военных песен Александра Рожко с позывным "Ежик" умер 29 марта из-за серьезной болезни. Проведут в последний путь ветерана во Львове, где состоится траурная церемония.

Об этом передали во Львовском доме офицеров на странице в Facebook.

"Он прошел четыре войны. С ним всегда была песня, которую творил сердцем и душой. Его "Не сумуй", "Байдужість" и другие слышала вся Украина, ведь с бесчисленными концертами он исполнял их перед военными и гражданскими", - говорится в сообщении.

Умер автор хитов об АТО и ветеран четырех войн Александр Рожко: его песни слышала вся Украина

Александр Рожко (фото: скриншот с видео)

Так, перед тем, как отправиться защищать родину после начала российско-украинской войны в 2014 году, Рожко имел за плечами большой боевой опыт, который получил в Афганистане, Дагестане, бывшей Югославии и на территории подконтрольного РФ молдавского региона Приднестровье.

Будучи ветераном АТО, пан Александр как исполнитель участвовал в многочисленных концертах, прославился своими военными песнями.

Умер автор хитов об АТО и ветеран четырех войн Александр Рожко: его песни слышала вся Украина

Александр Рожко во время выступления перед военными (фото: скриншот с видео)

Также Рожко принял участие в проекте "Песни войны", записав композицию "Не сумуй" в дуэте с лидером группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Песня, вышедшая осенью 2017-го, получила широкую известность.

Видео: Александр Рожко и Тарас Тополя - "Не сумуй"

"Не убегай со своей земли! Защищай свой дом, если хочешь в нем жить! Убегая, ты отдаешь землю врагу, позволяешь поносить твою честь, честь твоего народа", - так говорил пан Александр.

Во Львовском доме офицеров отметили, что завещание Рожко - его песни, которые "красноречиво обращаются к нашим сердцам, не оставляя никого равнодушным".

Видео: віступление Александра Рожко перед военными с песней "Байдужість"

Военный и музыкант, ветеран АТО будет упокоен на Сыховском кладбище в четверг, 30 марта. Чин похорон состоится в 14.00 в Гарнизонном Храме на улице Театральной, 11.

Видео: дуэт Александра Рожко с Сергеем Фоменко из группы "Мандри" - "Майдановцам"

Ранее сообщалось, что под Бахмутом погибла Яна ("Яра") Рихлицкая - волонтер, военнослужащая и боевой медик 93 бригады "Холодный Яр". Она не дожила месяц до своего 30-летия.

Напомним, что недавно в боях за Украину погиб Иван Щеголов, основатель разведотряда "Бешкетники Сірка".

Читайте РБК-Украина в Google News
Антитіла військовий Вооруженные силы Украины Война России против Украины лица войны