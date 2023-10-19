Помер актор Сергій Гладков - зірка "Каламбура"

Помер український актор Сергій Гладков. Він прославився участю в тележурналі "Каламбур", зокрема роллю Мужика у "Селі дурнів". Актору було 60 років.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Вікіпедія, Кіноріум, Facebook-сторінка Сергія Гладкова.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Facebook актора творчої групи "Каламбур" Вадима Набокова.

"Пішов Сергійко..." - написав він.

Причина смерті поки не називається. За різними джерелами, він "кілька років боровся з важкою хворобою". У 2021 році актор "Каламбуру" Юрій Стицьковський в одному з інтерв'ю говорив, що у Гладкова "великі проблеми з суглобами, і він важко пересувається - з паличкою або ходунками".

У коментарях до публікації українці висловлюють свої співчуття близьким та рідним Гладкова.

Спершу й повірити не міг. Сергій? Той самий Мужик із "Села дурнів"? Як так? Він же безсмертний! Моя юність розвалюється по шматках. Лишаються нічим не заповнені дірки...

Він був одним із тих, хто скрасив моє дитинство

Світла пам'ять! Дякуємо за те, що несли в цей світ добро і гумор! Дякуємо за щасливе дитинство! Царство небесне...

Сергій Гладков (фото: Кіноріум)

Біографія Гладкова

Сергій Гладков родом з Одеси. Тут він закінчив Одеський політехнічний інститут, а саме факультет машинобудування та робототехніки.

Ще в роки навчання в інституті створює перші клоунські проєкти. Згодом актор закінчив курси режисури та пантоміми.

Сергій Гладков на початку кар'єри (фото: facebook.com/Сергей Гладков)

У 1985 році починає створювати першу клоунську групу "Пантофон", яка стала прообразом майбутніх проєктів "Магазин Фу" і "Село дурнів".

Сергій Гладков (фото: Кіноріум)

У цей час Гладков уже успішно співпрацював з комедійною трупою "Маски". А в складі "Магазина Фу" він стає лауреатом численних фестивалів.

Сергій Гладков з акторами "Маски-шоу" (фото: facebook.com/Сергей Гладков)

У 1996 році клоун-група "Магазин Фу" об'єднується з комедійним дуетом "Солодке життя" і створюють новий колектив "Каламбур". Цей формат швидко здобув популярність на телебаченні.

Сергій Гладков і Вадим Набоков (фото: Кіноріум)

Сергій Гладков є творцем образу Мужика в "Село дурнів", а також низки яскравих і змістовних образів в рубриках.

У рубриці "Бар Каламбур" він грає Невдаху, в "Залізному капуті" - Дранкеля, в "Крутому піке" - диспетчера і місіс Бурпл.

Образ Гладкова в "Селі дурнів" (фото: Кіноріум)

Після завершення акторської кар'єри почав працювати звукорежисером над створенням багатьох фільмів і серіалів.

Сергій Гладков в молодості (фото: facebook.com/Сергей Гладков)

Повномасштабне російське вторгнення застало його в рідній Одесі. Гладков підтримував Україну у Війні за незалежність, про що свідчать його публікації в соціальних мережах.

Сергій Гладков у 2020 році (фото: facebook.com/Сергей Гладков)