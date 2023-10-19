Умер актер Сергей Гладков - звезда "Каламбура"
Умер украинский актер Сергей Гладков. Он прославился участию в тележурнале "Каламбур", в частности ролью Мужика в "Деревне дураков". Актеру было 60 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Facebook актера творческой группы "Каламбур" Вадима Набокова.
При написании материала использовались следующие источники: Википедия, Кинориум, Facebook-страница Сергея Гладкова.
"Ушел Сережа..." - написал он.
Причина смерти пока не разглашается. По разным источникам, он "несколько лет боролся с тяжелой болезнью".
В комментариях к публикации украинцы выражают свои соболезнования близким и родным Гладкова.
- Сначала и поверить не мог. Сергей? Тот же Мужик из "Деревни дураков"? Как это? Он же бессмертен! Моя юность разваливается по кускам. Остаются ничем не заполненные дыры.
- Он был одним из тех, кто скрасил мое детство
- Світла пам'ять! Дякуємо за те, що несли в цей світ добро і гумор! Дякуємо за щасливе дитинство! Царство небесне...
Сергей Гладков (фото: Кинориум)
Биография Гладкова
Сергей Гладков родом из Одессы. Здесь окончил Одесский политехнический институт, а именно факультет машиностроения и робототехники.
Еще в годы учебы в институте создал первые клоунские проекты. Впоследствии актер закончил курсы режиссуры и пантомимы.
Гладков на заре карьеры (фото: facebook.com/Сергей Гладков)
В 1985 году начинает создавать первую клоунскую группу "Пантофон", ставшую прообразом будущих проектов "Магазин Фу" и "Деревня дураков".
Сергей Гладков (фото: Кинориум)
В настоящее время Гладков уже успешно сотрудничал с комедийной труппой "Маски". А в составе "Магазина Фу" он становится лауреатом многочисленных фестивалей.
Гладков с актерами "Маски-шоу" (фото: facebook.com/Сергей Гладков)
В 1996 году клоун-группа "Магазин Фу" объединяется с комедийным дуэтом "Сладкая жизнь" и создают новый коллектив "Каламбур". Этот формат быстро приобрел популярность на телевидении.
Сергей Гладков и Вадим Набоков (фото: Кинориум)
Сергей Гладков является создателем образа Мужика в "Деревне дураков", а также ряда ярких и содержательных образов в рубриках.
В рубрике "Бар Каламбур" он играет Неудачника, в "Железном капуте" - Дранкеля, в "Крутом пике" - диспетчера и миссис Бурпл.
Образ Гладкова в "Деревне дураков" (фото: Кинориум)
После завершения актерской карьеры начал работать звукорежиссером над созданием многих фильмов и сериалов.
Гладков в молодости (фото: facebook.com/Сергей Гладков)
Полномасштабное российское вторжение застало его в родной Одессе. Гладков поддерживал Украину в Войне за независимость, о чем говорят его публикации в социальных сетях.
Сергей Гладков в 2020 году (фото: facebook.com/Сергей Гладков)
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