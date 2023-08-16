Помер актор культового серіалу "Гра престолів". Даррену Кенту було лише 36 років

Британський актор Даррен Кент, відомий своєю роллю у культовому серіалі "Гра престолів", помер у віці 36 років.
Про смерть актора 11 серпня повідомило агентство Carey Dodd Associates у Twitter. Воно працювало із зіркою.
"З глибоким сумом ми повинні повідомити вам, що наш дорогий друг і клієнт Даррен Кент мирно помер у п'ятницю. Його батьки та найкращий друг були поряд з ним. Наші думки та любов з його сім'єю у цей скрутний час", - заявили в агентстві.
Про причини смерті Даррена поки не повідомляють. Відомо, що він тривалий час боровся з остеопорозом та артритом. Також у нього було надзвичайно рідкісне шкірне захворювання, яке не піддавалося лікування. Воно розвинулося у Кента на початку його кар'єри.
Даррен народився і виріс в Ессексі, Англія. Освіту здобув в Академії театрального мистецтва Італії Конті, де він закінчив навчання у 2007 році.
На початку його акторської кар'єри знаковими для нього стали зйомки у серіалі "Безсоромні". Пізніше він зіграв роль пастуха у фіналі четвертого сезону "Гри престолів".
Даррен також знявся у фільмах "Дзеркала", "Білосніжка і мисливець", "Маленький незнайомець" та "Підземелля та дракони: Честь серед злодіїв".
Також він був сценаристом та режисером кількох картин, у тому числі кримінальної драми "Зловживання протоколом".
А ще Кент входив у склад організації Equal People Performing Arts, яка підтримує людей з обмеженими можливостями, заохочуючи їх займатися мистецтвом.
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