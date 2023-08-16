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Умер актер культового сериала "Игра престолов". Даррену Кенту было всего 36 лет

Умер актер Даррен Кент (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Британский актер Даррен Кент, известный своей ролью в культовом сериале "Игра престолов", скончался в возрасте 36 лет.

О смерти актера 11 августа сообщило агентство Carey Dodd Associates в Twitter. Оно работало со звездой.

Причины смерти актера пока неизвестны

"С глубокой грустью мы должны сообщить вам, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент мирно умер в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьей в это тяжелое время", - заявили в агентстве.

О причинах смерти Даррен пока не сообщают. Известно, что он долго боролся с остеопорозом и артритом. Также у него было очень редкое кожное заболевание, которое не подвергалось лечению. Оно развилось у Кента в начале его карьеры.

Даррену было 36 лет (фото: Instagram.com/darrenpaulkent)

Чем запомнился зрителям Даррен Кент

Даррен родился и вырос в Эссексе, Англия. Образование получил в Академии театрального искусства Италии Конти, где он закончил обучение в 2007 году.

В начале его актерской карьеры знаковыми для него стали съемки в сериале "Бесстыдные". Позже он сыграл роль пастуха в финале четвертого сезона "Игры престолов".

Даррен также снялся в фильмах "Зеркала", "Белоснежка и охотник", "Маленький незнакомец" Лэнни Абрахамсона и "Подземелья и драконы: Честь среди воров".

Также он был сценаристом и режиссером нескольких картин, включая криминальную драму "Злоупотребление протоколом".

Кент входил в состав организации Equal People Performing Arts, которая поддерживает людей с ограниченными возможностями, поощряя их заниматься искусством.

 Даррен во время съемок "Игры престолов" (фото: Instagram.com/darrenpaulkent)

Ранее мы сообщали о том, что умер популярный актер Марк Марголис - звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше позвоните Солу".

Читайте также о том, что умер американский певец Тони Беннетт.

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акторипомерИгра престолов