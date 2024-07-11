Помер актор Бенджі Грегорі, який зіграв хлопчика у серіалі "Альф"
Американський актор Бенджі Грегорі, який зіграв хлопчика Браяна Таннера в серіалі "Альф", помер у віці 46 років.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на видання TMZ.
Що відомо про смерть Бенджі Грегорі
13 червня 2024 року Грегорі та його службовий собака були знайдені мертвими всередині автомобіля на парковці банку Chase Bank у місті Піорія, штат Арізона. Однак про його смерть повідомили лише зараз.
Бенджі Грегорі (фото: instagram.com/benji_gregory)
Причину смерті поки не встановлено. Але, за словами сестри актора, останні роки Грегорі страждав на депресію, біполярні розлади і порушення сну.
Вона припускає, що чоловік міг померти від теплового удару, заснувши у своїй машині.
Біографія Бенджі Грегорі
Грегорі народився 26 травня 1978 року в Лос-Анджелесі. Його батько, дядько та сестра були акторами, а його бабуся - його агентом.
Грегорі був дуже молодим, коли отримав роль серіалі "Альф". На той момент йому було лише 10 років.
Бенджі Грегорі і Альф (фото: instagram.com/benji_gregory)
Серіал транслювався з 1986 по 1990 рік у США. Його було показано у 80 країнах, зокрема, в Україні на каналі ICTV. Проєкт став справжнім хітом, завоювавши кохання глядачів по всьому світу.
Роль Брайана Таннера, цікавого і доброго хлопчика, який потоваришував з інопланетною істотою, на ім'я Альф, принесла Бенджі широку популярність.
Після закінчення серіалу Грегорі продовжив свою акторську кар'єру, але так і не вдалося повторити успіх. Він знявся в декількох фільмах і телешоу ("Джек-стрибун", "Фантастичний Макс", "Команда А", "Містер Бугеді"), з'являвся в рекламі McDonald's та інших компаній, але жодна з цих ролей не принесла йому такої ж популярності.
Бенджі Грегорі з родиною (фото: instagram.com/benji_gregory)
У 2003 році Грегорі записався на службу до ВМС США і закінчив навчання за спеціальністю метеоролога. Під час служби його було призначено на авіаносець "Карл Вінсон" (CVN-70). Після завершення служби "за медичними показаннями" у 2006 році він одружився.
Смерть Грегорі стала трагедією для його сім'ї, друзів та шанувальників. Він запам'ятався як талановитий актор і добра людина, яка подарувала багатьом людям радість та сміх.
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