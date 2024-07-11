Помер актор Бенджі Грегорі, який зіграв хлопчика у серіалі "Альф"

Американський актор Бенджі Грегорі, який зіграв хлопчика Браяна Таннера в серіалі "Альф", помер у віці 46 років.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на видання TMZ .

Що відомо про смерть Бенджі Грегорі

13 червня 2024 року Грегорі та його службовий собака були знайдені мертвими всередині автомобіля на парковці банку Chase Bank у місті Піорія, штат Арізона. Однак про його смерть повідомили лише зараз.

Бенджі Грегорі (фото: instagram.com/benji_gregory)

Причину смерті поки не встановлено. Але, за словами сестри актора, останні роки Грегорі страждав на депресію, біполярні розлади і порушення сну.

Вона припускає, що чоловік міг померти від теплового удару, заснувши у своїй машині.

Біографія Бенджі Грегорі

Грегорі народився 26 травня 1978 року в Лос-Анджелесі. Його батько, дядько та сестра були акторами, а його бабуся - його агентом.

Грегорі був дуже молодим, коли отримав роль серіалі "Альф". На той момент йому було лише 10 років.

Бенджі Грегорі і Альф (фото: instagram.com/benji_gregory)

Серіал транслювався з 1986 по 1990 рік у США. Його було показано у 80 країнах, зокрема, в Україні на каналі ICTV. Проєкт став справжнім хітом, завоювавши кохання глядачів по всьому світу.

Роль Брайана Таннера, цікавого і доброго хлопчика, який потоваришував з інопланетною істотою, на ім'я Альф, принесла Бенджі широку популярність.

Після закінчення серіалу Грегорі продовжив свою акторську кар'єру, але так і не вдалося повторити успіх. Він знявся в декількох фільмах і телешоу ("Джек-стрибун", "Фантастичний Макс", "Команда А", "Містер Бугеді"), з'являвся в рекламі McDonald's та інших компаній, але жодна з цих ролей не принесла йому такої ж популярності.

Бенджі Грегорі з родиною (фото: instagram.com/benji_gregory)

У 2003 році Грегорі записався на службу до ВМС США і закінчив навчання за спеціальністю метеоролога. Під час служби його було призначено на авіаносець "Карл Вінсон" (CVN-70). Після завершення служби "за медичними показаннями" у 2006 році він одружився.

Смерть Грегорі стала трагедією для його сім'ї, друзів та шанувальників. Він запам'ятався як талановитий актор і добра людина, яка подарувала багатьом людям радість та сміх.