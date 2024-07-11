Умер актер Бенджи Грегори, сыгравший мальчика в сериале "Альф"

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание TMZ .

Что известно про смерть Бенджи Грегори

13 июня 2024 года Грегори и его служебная собака были найдены мертвыми внутри автомобиля на парковке банка Chase Bank в городе Пиория, штат Аризона. Однако о его смерти сообщили только сейчас.

Бенджи Грегори (фото: instagram.com/benji_gregory)

Причина смерти пока не установлена. Но, по словам сестры актера, последние годы Грегори страдал депрессией, биполярным расстройством и нарушениями сна.

Она предполагает, что мужчина мог умереть от теплового удара, заснув в своей машине.

Биография Бенджи Грегори

Грегори родился 26 мая 1978 года в Лос-Анджелесе. Его отец, дядя и сестра были актерами, а его бабушка - его агентом.

Грегори был совсем юным, когда получил роль в сериале "Альф". На тот момент ему было всего 10 лет.

Бенджи Грегори и Альф (фото: instagram.com/benji_gregory)

Сериал транслировался с 1986 по 1990 год в США. Он был показан в 80 странах, в частности, в Украине на канале ICTV. Проект стал настоящим хитом, завоевав любовь зрителей по всему миру.

Роль Брайана Таннера, любопытного и доброго мальчика, который подружился с инопланетным существом по имени "Альф", принесла Бенджи широкую известность.

После окончания сериала Грегори продолжил свою актерскую карьеру, но ему так и не удалось повторить успех. Он снялся в нескольких фильмах и телешоу ("Джек-попрыгун", "Фантастический Макс", "Команда А", "Мистер Бугеди"), появлялся в рекламе McDonald's и других компаний, но ни одна из этих ролей не принесла ему такой же популярности.

Бенджи Грегори с семьей (фото: instagram.com/benji_gregory)

В 2003 году Грегори записался на службу в ВМС США и окончил обучение по специальности метеоролога. Во время службы он был назначен на авианосец "Карл Винсон" (CVN-70). После завершения службы "по медицинским показаниям" в 2006 году он женился.

Смерть Грегори стала трагедией для его семьи, друзей и поклонников. Он запомнился как талантливый актер и добрый человек, который подарил многим людям радость и смех.