Как пользоваться сухим шампунем: многие девушки делают неправильно

В частности, пользуясь этим методом, на корнях волос не останется белого налета, а локоны продержатся очень долго.

"Это поможет впитывать все по мере появления, а не попытается скрыть грязные волосы!", – написала девушка.

В сети видео стало популярным и в комментариях пользователи благодарили бьюти-блогера за совет.

Как известно, мыть волосы специалисты рекомендуют один-два раза в неделю. Это идеальное количество дней для мытья головы, если у вас нет проблем с генетикой и отсутствуют гормональные сбои.

Кроме того, есть три основных фактора, которые определяют, сколько раз в неделю вам нужно мыть волосы: