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Польза этой ягоды просто невероятная: когда нужно применять калину и кому ее категорически нельзя

Фото: Кому калину употреблять противопоказано (flickr com)
Автор: Анна Шиканова

Калина, которую воспевают в украинских песнях, является мощным средством от различных заболеваний. В ней содержится огромное количество витамина С, А и Е. Эту ягоду с древних времен применяют в народной медицине - упоминание калины встречается в травниках 16 века.

Когда нужно применять калину и для кого она противопоказана, рассказала терапевт Мария Вороненко.

Для лечения используют кору калины, цветки и плоды. Цветки и кору берут для настоек и отваров, а ягоды едят в чистом виде, перетирают с сахаром или медом, варят сиропы, кисели и соки. Свежий сок калины применяют для кожных заболеваний.

Для чего применяют калину:

  • При простуде снижает температуру
  • Служит отхаркивающим средством при кашле
  • Для профилактики и лечения гиповитаминоза
  • Для профилактики онкологических заболеваний
  • Предотвращает развитие аллергии
  • Кору применяют как мочегонное и кровоостанавливающее средство
  • Снижает артериальное давление при гипертонии
  • Выводит из организма токсины
  • Положительно влияет на работу печенки
  • Успокаивает нервную систему
  • Нормализует пищеварение
  • Укрепляет сердечную мышцу и сосуды сердца
  • Снижает уровень холестерина в крови
  • Нормализует пульс при аритмии

Кому калина может навредить

Как отмечает специалист, при всех полезных качествах калины, у нее есть и противопоказания. Например, ее нельзя употреблять беременным.

Дело в том, что калина вызывает стимуляцию сокращений матки, а это может привести к выкидышу. А еще калина способствует выработке красных телец в крови, и их избыток может нанести вред плоду.

Нельзя употреблять калину кормящим мамам, так как у малышей до трех месяцев есть риск получить аллергию на эту ягоду.

У калины есть мочегонные свойства, поэтому не стоит ее употреблять людям с энурезом или заболеваниями почек.

Слишком частое употребление калины может спровоцировать образование тромбов, падение артериального давления.

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