Польза этой ягоды просто невероятная: когда нужно применять калину и кому ее категорически нельзя

Калина, которую воспевают в украинских песнях, является мощным средством от различных заболеваний. В ней содержится огромное количество витамина С, А и Е. Эту ягоду с древних времен применяют в народной медицине - упоминание калины встречается в травниках 16 века.
Когда нужно применять калину и для кого она противопоказана, рассказала терапевт Мария Вороненко.
Для лечения используют кору калины, цветки и плоды. Цветки и кору берут для настоек и отваров, а ягоды едят в чистом виде, перетирают с сахаром или медом, варят сиропы, кисели и соки. Свежий сок калины применяют для кожных заболеваний.
Как отмечает специалист, при всех полезных качествах калины, у нее есть и противопоказания. Например, ее нельзя употреблять беременным.
Дело в том, что калина вызывает стимуляцию сокращений матки, а это может привести к выкидышу. А еще калина способствует выработке красных телец в крови, и их избыток может нанести вред плоду.
Нельзя употреблять калину кормящим мамам, так как у малышей до трех месяцев есть риск получить аллергию на эту ягоду.
У калины есть мочегонные свойства, поэтому не стоит ее употреблять людям с энурезом или заболеваниями почек.
Слишком частое употребление калины может спровоцировать образование тромбов, падение артериального давления.
Кстати, ранее мы писали о том, какие продукты нужно есть в холода, чтобы согреть организм изнутри.
А еще рассказывали о том, кому медики не рекомендуют есть хурму.