Польза этой ягоды просто невероятная: когда нужно применять калину и кому ее категорически нельзя

Для лечения используют кору калины, цветки и плоды. Цветки и кору берут для настоек и отваров, а ягоды едят в чистом виде, перетирают с сахаром или медом, варят сиропы, кисели и соки. Свежий сок калины применяют для кожных заболеваний.

Для чего применяют калину:

При простуде снижает температуру

Служит отхаркивающим средством при кашле

Для профилактики и лечения гиповитаминоза

Для профилактики онкологических заболеваний

Предотвращает развитие аллергии

Кору применяют как мочегонное и кровоостанавливающее средство

Снижает артериальное давление при гипертонии

Выводит из организма токсины

Положительно влияет на работу печенки

Успокаивает нервную систему

Нормализует пищеварение

Укрепляет сердечную мышцу и сосуды сердца

Снижает уровень холестерина в крови

Нормализует пульс при аритмии

Кому калина может навредить

Как отмечает специалист, при всех полезных качествах калины, у нее есть и противопоказания. Например, ее нельзя употреблять беременным.

Дело в том, что калина вызывает стимуляцию сокращений матки, а это может привести к выкидышу. А еще калина способствует выработке красных телец в крови, и их избыток может нанести вред плоду.

Нельзя употреблять калину кормящим мамам, так как у малышей до трех месяцев есть риск получить аллергию на эту ягоду.

У калины есть мочегонные свойства, поэтому не стоит ее употреблять людям с энурезом или заболеваниями почек.

Слишком частое употребление калины может спровоцировать образование тромбов, падение артериального давления.