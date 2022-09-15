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Користь цієї ягоди просто неймовірна: коли потрібно застосовувати калину і кому її категорично не можна

Фото: Кому калину вживати протипоказано (flickr com)
Автор: Анна Шиканова

Калина, яку оспівують в українських піснях, є потужним засобом від різних захворювань. У ній міститься величезна кількість вітаміну С, А та Е. Цю ягоду з давніх часів застосовують в народній медицині - згадка калини зустрічається в травниках 16 століття.

Коли потрібно застосовувати калину і для кого вона протипоказана, розповіла терапевт Марія Вороненко.

Для лікування використовують кору калини, квітки та плоди. Квітки та кору беруть для настоянок і відварів, а ягоди їдять в чистому вигляді, перетирають з цукром або медом, варять сиропи, киселі та соки. Свіжий сік калини застосовують для шкірних захворювань.

Для чого застосовують калину:

  • При застуді знижує температуру
  • Служить відхаркувальну засобом при кашлі
  • Для профілактики та лікування гіповітамінозу
  • Для профілактики онкологічних захворювань
  • Запобігає розвитку алергії
  • Кору застосовують як сечогінний і кровоспинний засіб
  • Знижує артеріальний тиск при гіпертонії
  • Виводить з організму токсини
  • Позитивно впливає на роботу печінки
  • Заспокоює нервову систему
  • Нормалізує травлення
  • Зміцнює серцевий м'яз і судини серця
  • Знижує рівень холестерину в крові
  • Нормалізує пульс при аритмії

Кому калина може нашкодити

Як зазначає фахівець, при всіх корисних якостях Калини, у неї є і протипоказання. Наприклад, її не можна вживати вагітним.

Річ у тому, що калина викликає стимуляцію скорочень матки, а це може привести до викидня. А ще калина сприяє виробленню червоних тілець в крові, і їх надлишок може завдати шкоди плоду.

Не можна вживати калину годуючим мамам, оскільки у малюків до трьох місяців є ризик отримати алергію на цю ягоду.

У калини є сечогінні властивості, тому не варто її вживати людям з енурезом або захворюваннями нирок.

Занадто часте вживання калини може спровокувати утворення тромбів, падіння артеріального тиску.

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