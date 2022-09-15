Користь цієї ягоди просто неймовірна: коли потрібно застосовувати калину і кому її категорично не можна

Для лікування використовують кору калини, квітки та плоди. Квітки та кору беруть для настоянок і відварів, а ягоди їдять в чистому вигляді, перетирають з цукром або медом, варять сиропи, киселі та соки. Свіжий сік калини застосовують для шкірних захворювань.

Для чого застосовують калину:

При застуді знижує температуру

Служить відхаркувальну засобом при кашлі

Для профілактики та лікування гіповітамінозу

Для профілактики онкологічних захворювань

Запобігає розвитку алергії

Кору застосовують як сечогінний і кровоспинний засіб

Знижує артеріальний тиск при гіпертонії

Виводить з організму токсини

Позитивно впливає на роботу печінки

Заспокоює нервову систему

Нормалізує травлення

Зміцнює серцевий м'яз і судини серця

Знижує рівень холестерину в крові

Нормалізує пульс при аритмії

Кому калина може нашкодити

Як зазначає фахівець, при всіх корисних якостях Калини, у неї є і протипоказання. Наприклад, її не можна вживати вагітним.

Річ у тому, що калина викликає стимуляцію скорочень матки, а це може привести до викидня. А ще калина сприяє виробленню червоних тілець в крові, і їх надлишок може завдати шкоди плоду.

Не можна вживати калину годуючим мамам, оскільки у малюків до трьох місяців є ризик отримати алергію на цю ягоду.

У калини є сечогінні властивості, тому не варто її вживати людям з енурезом або захворюваннями нирок.

Занадто часте вживання калини може спровокувати утворення тромбів, падіння артеріального тиску.