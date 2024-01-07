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Полярники зняли на відео маленьких пінгвінів: дивіться, як пернатий батько годує дітлахів

Пінгвінята на станції Вернадського (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Поліна Іваненко

На станції Вернадського продовжують милуватися маленькими пінгвінятами, які нещодавно з'явилися на світ. Цього разу полярникам вдалося зняти на відео, як пернаті батьки годують своїх дитинчат.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис з Instagram-сторінки Національного антарктичного наукового центру.

Як виглядають маленькі пінгвіни

Маленькі пташенята впевнено стоять на лапках, проте нікуди не відходять від батьків. Вони притуляються до них спинками й буквально заглядають їм до рота. 

Пінгвіни на станції Вернадського (скріншот)

У кадр потрапило навіть те, як пернатий батько годує пінгвінів. Цікаво, що пташенята ніби зовсім не бояться полярників. Зазначається, що фрагменти відео вдалося зняти біологам Тарасу Перетятку та Вадиму Ткаченку.

Як реагує мережа

У коментарях користувачі пишуть, що їм дуже подобається спостерігати за пінгвінами. Відео розчулило юзерів, тому вони пишуть:

  • "Вони так спокійно на вас реагують, це так круто! Це дуже зворушливе та позитивне відео, дякую"
  • "Дуже дякую за це відео, воно цікаве і заспокійливе"
  • "Мені дуже подобається як вони камінчики тягають"
  • "Які ж вони чудові"
  • "Такі короткі відео краще за ліки".
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пінгвіниСтанция Вернадского