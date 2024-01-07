RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полярники сняли на видео маленьких пингвинов: смотрите, как пернатый папа кормит деток

Пингвинята на станции Вернадского (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Полина Иваненко

На станции Вернадского продолжают любоваться маленькими пингвинятами, недавно появившимися на свет. В этот раз полярникам удалось снять на видео, как пернатые родители кормят своих детенышей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост с Instagram-страницы Национального антарктического научного центра.

Как выглядят маленькие пингвины

Маленькие птенцы уверенно стоят на лапках, однако никуда не отходят от родителей. Они прижимаются к ним спинками и буквально заглядывают им в рот.

Пингвины на станции Вернадского (скриншот)

В кадр попало даже то, как пернатый отец кормит пингвинов. Интересно, что птенцы будто бы совсем не боятся полярников. Отмечается, что фрагменты видео удалось снять биологам Тарасу Перетятко и Вадиму Ткаченко.

Как реагирует сеть

В комментариях пользователи пишут, что им очень нравится наблюдать за пингвинами. Видео растрогало пользователей, поэтому они пишут:

  • "Они так спокойно на вас реагируют, это так круто! Это очень трогательное и позитивное видео, спасибо"
  • "Большое спасибо за это видео, оно интересное и успокаивающее"
  • "Мне очень нравится как они камушки таскают"
  • "Какие же они классные"
  • "Такие короткие видео лучше лекарства".
Читайте РБК-Украина в Google News
пінгвіниСтанция Вернадского