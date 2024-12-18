Полярники зі станції "Академік Вернадській" показали перше відео новонароджених пінгвінят

Що розповіли про пташенят біля станції

Як повідомляють у науковому центрі, на відео зафільмували пару первістків. Вони народилися у гнізді біля лабораторії з дослідження геокосмосу.

Пінгвінят зафільмувала геофізикиня 29-ї УАЕ Анна Соіна. Дослідники уточнили, що Анні вдалося зробити відео, коли вона прямувала до робочого місця.

Втім, двійко пінгвінят на відео - не єдині малюки на острові Галіндез. За підрахунками полярників, зараз новонароджених пінгвінят вже близько десятка. До того ж більшість малюків пінгвінів спостерігається якраз поблизу вищезгаданої лабораторії.

Раніше полярники показали фото перших малюків пінгвінів. Тоді біолог 29-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Світозар Давиденко натрапив на дитинчат, коли друге пінгвінятко було ще в шматках шкарлупи.

Зараз малеча стає дедалі активнішою, проте поки не полишає батьківського гнізда.

Як розповіли в науковому центрі, новонароджені пінгвінята перебуватимуть в гнізді близько місяця, тоді ж почнуть змінювати сірий пух на чорно-біле пір'я дорослих пінгвінів. В цей важливий для малюків період, батьки по черзі доглядатимуть дитинчат.

В науковому центрі також повідомили, скільки нині субантарктичних пінгвінів на Галіндезі. За нещодавніми підрахунками полярників, їхня кількість найбільша серед інших видів пінгвінів острова і становить приблизно 4 тисяч.

Проте минулого сезону біологи нарахували 7 тисяч представників субантарктичних пінгвінів, що стало рекордною кількістю за всі роки спостережень.

Допис Національного антарктичного наукового центру (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)