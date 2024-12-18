Полярники со станции "Академик Вернадский" показали первое видео новорожденных пингвинят

Вблизи антарктической станции "Академик Вернадский" уже родились первые пингвинята. А недавно полярникам удалось сделать видео с малышами.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра в Facebook.

Что рассказали о птенцах возле станции

Как сообщают в научном центре, на видео сняли пару первенцев. Они родились в гнезде возле лаборатории по исследованию геокосмоса.

Пингвинят сняла геофизик 29-й УАЭ Анна Соина. Исследователи уточнили, что Анне удалось сделать видео, когда она направлялась к рабочему месту.

Впрочем, двое пингвинят на видео - не единственные малыши на острове Галиндез. По подсчетам полярников, сейчас новорожденных пингвинят уже около десятка. К тому же большинство малышей пингвинов наблюдается как раз вблизи вышеупомянутой лаборатории.

Ранее полярники показали фото первых малышей пингвинов. Тогда биолог 29-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Свитозар Давыденко наткнулся на детенышей, когда второй пингвиненок был еще в кусках скорлупы.

Сейчас малыши становятся все более активными, однако пока не покидают родительское гнездо.

Как рассказали в научном центре, новорожденные пингвинята будут находиться в гнезде около месяца, тогда же начнут менять серый пух на черно-белые перья взрослых пингвинов. В этот важный для малышей период, родители по очереди будут ухаживать за детенышами.

В научном центре также сообщили, сколько сейчас субантарктических пингвинов на Галиндезе. По недавним подсчетам полярников, их количество наибольшее среди других видов пингвинов острова и составляет примерно 4 тысяч.

Однако в прошлом сезоне биологи насчитали 7 тысяч представителей субантарктических пингвинов, что стало рекордным количеством за все годы наблюдений.

Сообщение Национального антарктического научного центра (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)