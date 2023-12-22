Полярники розповіли, чи можна привезти в Україну пінгвінів зі станції "Академік Вернадський"

За словами полярників, вивозити зі станції тварин категорично заборонено.

Вивозити будь-яку фауну чи флору з Антарктики заборонено. Все тому, що антарктичні тварини не виживуть в неволі.

Чому антарктичні тварини мають жити в дикій природі

Такі тварини не пристосовані жити в неволі і найімовірніше просто загинуть.

Однак, менший відсоток тварин може успішно пристосуватись до умов, які їм може створити людина. Мова йде про тих тварин, які з первісних часів жили поруч з нами.

Ссавці та птахи Антарктики щорічно мігрують на велетенські відстані на тисячі та десятки тисяч кілометрів, і щодня можуть долати сотні.

Умови закритого басейну будуть для них неначе обмеження простору для людини до двох квадратних метрів.

Наприклад, тигри в зоопарках також навертають кола вольєром, за вже натоптаними стежками. Це не від великої кількості часу чи бажання покрасуватись. Тигру потрібно щодня проходити не менш як 40 кілометрів.

Що потрібно пінгвінам

Майже всі мешканці Антарктики - вмілі пірнальники. Зокрема, імператорський пінгвін занурюється на пів кілометра, а морський слон - більш як на два.

Глибокі пірнання - це величезні перепади тиску, і щоб їх витримувати, тварини мають спеціальні пристосування.

Тому, якщо тварина-пірнальник позбавлена можливості занурюватися на звичні їй глибини, то вона може страждати.

Як температура необхідна тваринам

Антарктичні тварини пристосовані до життя в холодних умовах. Наприклад, тюлені та пінгвіни проводять багато часу у воді за температури 0°C.

Якщо це змінити, то тварина буде в стресі та не факт, що зможе пристосуватись до нових умов.

Випадки, коли пінгвіни помирали в зоопарках

Фахівці кажуть, що в СРСР були активні, але марні спроби заселити антарктичних пінгвінів у зоопарк (навіть у київський). Один з останніх фактів смерті пінгвіна від теплового удару був зареєстрований в Норвегії 2000 року.

Експерти зазначають, що в Антарктиді - неймовірно чисте повітря та вода. Пінгвіни звикли дихати дуже інтенсивно, збагачення крові киснем у них відбувається і на вдиху, і на видиху. Водночас вони мають слабкий імунітет.

Також полярники назвали приклад, коли у середині минулого століття Смітсонівський національний зоопарк мав низку спроб оселити в себе пінгвінів з Антарктики. Але птахи досить швидко гинули від респіраторних інфекцій.