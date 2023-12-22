Полярники рассказали, можно ли привезти в Украину пингвинов со станции "Академик Вернадский"

По словам полярников, вывозить со станции животных категорически запрещено.

Вывозить любую фауну или флору из Антарктики запрещено. Все потому, что антарктические животные не выживут в неволе.

Почему антарктические животные должны жить в дикой природе

Такие животные не приспособлены жить в неволе и вероятнее всего просто погибнут.

Однако меньший процент животных может успешно приспособиться к условиям, которые может создать человек. Речь идет о тех животных, которые с первобытных времен жили рядом с нами.

Млекопитающие и птицы Антарктики ежегодно мигрируют на гигантские расстояния на тысячи и десятки тысяч километров, и каждый день могут преодолевать сотни.

Условия закрытого бассейна будут для них как ограничение пространства для человека до двух квадратных метров.

К примеру, тигры в зоопарках также наворачивают круги вольером, по уже натоптанным тропам. Это не от большого количества времени или от желания покрасоваться. Тигра нужно ежедневно проходить не менее 40 километров.

Что нужно пингвинам

Почти все жители Антарктики - умелые ныряльщики. В частности, императорский пингвин погружается на полкилометра, а морской слон - более чем на два.

Глубокие ныряния - это огромные перепады давления, и чтобы их выдерживать, животные имеют специальные приспособления.

Поэтому, если животное-ныряльщик лишенная возможности погружаться на привычные ему глубины, то она может страдать.

Как температура необходима животным

Антарктические животные адаптированы к жизни в холодных условиях. Например, тюлени и пингвины проводят много времени в воде при температуре 0°C.

Если это изменить, животное будет в стрессе и не факт, что сможет приспособиться к новым условиям.

Случаи, когда пингвины умирали в зоопарках

Специалисты говорят, что в СССР были активные, но бесполезные попытки заселить антарктических пингвинов в зоопарк (даже в киевский). Один из последних фактов смерти пингвина от теплового удара был зарегистрирован в Норвегии в 2000 году.

Эксперты отмечают, что в Антарктиде - невероятно чистый воздух и вода. Пингвины привыкли дышать очень интенсивно, обогащение крови кислородом у них происходит и на вдохе, и на выдохе. В то же время у них слабый иммунитет.

Также полярники назвали пример, когда в середине прошлого века Смитсоновский национальный зоопарк предпринял ряд попыток поселить у себя пингвинов из Антарктики. Но птицы довольно быстро гибли от респираторных инфекций.