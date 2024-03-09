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Полякову, Барських та інших зірок запідозрили у плагіаті. Почуйте це самі (відео)

На які трехи схожі пісні українських артистів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Український блогер Ваня Рассел помітив, що пісні Олі Полякової, Макса Барських, Позитива та інших зірок схожі на треки, які було випущено до цього. Хтось міг "надихнутися" іноземними артистами світового рівня, а хтось випустив хіт, який дуже схожий на композицію росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке Рассел виклав на своєму YouTube-каналі.

Полякова - плагіат чи надихнулась?

Так, Рассел звернув увагу на одну з нових пісень артистки - "Щоб не плакати, я сміюсь". За словами блогера, цей трек "дуже крутий", але коли він його почув, та одразу пригадав про російську композицію "Ищу тебя", яку виконувала Тетяна Анциферова.

"Я не тягну російський шоу-бізнес в свої відео. Але якщо пісня схожа мені на якусь російську пісню, то я про це скажу... Напевно, проблема в тому, що дехто надихається російськими піснями", - зазначив Рассел.

Полякову запідозрили у плагіаті (фото: instagram.com/polyakovamusic)

У чому запідозрили POSITIFF

Також блогер розповів, що йому нагадав трек Позитива "Спалахи". Рассел помітив, що пісня артиста дуже схожа на ту, що раніше за нього випустив італійський співак Marco Mengoni - пісню Mi Fiderò.

Але це ще не все. За словами блогера, ще один трек Позитива - "Небо нахилю", нагадав йому пісню Everywhere I Go, яку ще 14 років тому випустив гурт Hollywood Undead. 

Позитива запідозрили у плагіаті (фото: instagram.com/positiff)

Барських - на що схожа його пісня

Рассел висловився і про хіт "В твоїх очах", який нещодавно випустив Барських. Він, як стверджує блогер, "трішки, одним моментом, нагадує" роботу українських виконавців YATSUTA x OMUT, які 8 місяців тому випустили трек "1+1".

"Хоча там далі, по структурі, у Макса Барських змінюється, розвивається приспів. Але ця частинка ну прямо один в один", - зазначив Рассел.

 

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