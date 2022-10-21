Полякової боти видалили Instagram через правду про події в Україні: співачка звернулася до міністра Федорова

Українська співачка Оля Полякова повідомила, що її соціальні мережі стали предметом масових атак ботів через висвітлення правди про події в Україні. Артистка звернулася до міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та попросила про допомогу.
Відео Оля Полякова розмістила на своїй сторінці у Facebook.
Співачка попросила Михайла Федорова допомогти у розв'язанні питання про масове блокування персональних сторінок артистів.
"Я хотіла публічно звернутися до міністра цифрової трансформації Михайла Федорова і всіх відповідальних осіб з проханням бути почутим у вирішенні наступного, як на мій погляд, дуже важливого питання. З початку війни частина українських діячів у своїх соцмережах активно висвітлює жахливі події війни", - - сказала артистка.
Вона додала, що сторінки селебріті дуже важливі під час війни – для висвітлення подій та збору коштів.
"Завдяки своїм сторінкам в Instagram, Facebook ми постійно тримаємо зв'язок зі своєю аудиторією та підтримуємо інформаційний фронт, співпрацюємо з благодійними фондами, щоб зробити свій внесок у нашу спільну перемогу. Однак останнім часом на соцмережі багатьох селебріті та лідерів думки з багатомільйонною аудиторією посипалися бот-атаки, які призводять до блокування та видалення цих сторінок. Подібна історія набуває системного характеру", - сказала Полякова.
Вона зазначила, що за останні кілька днів її сторінку в Instagram було атаковано неодноразово - видаляються публікації з важливою інформацією про благодійні збори, фотографії з наслідками ракетних ударів по українських містах. І це все призводить до втрати зв'язку із величезною аудиторією не лише в Україні, а й за кордоном.
"Нам цинічно намагаються закрити рот у висвітленні правди!" - наголосила артистка.
Полякова додала, що у своїх публікаціях зірки максимально стримані, свої думки та слова висловлюють виважено, але соцмережі при цьому активно атакують.
"Сьогодні мою сторінку в Instagram було видалено. І такі випадки серед українських виконавців, на жаль, не поодинокі. Я прошу допомоги у розв'язанні цього питання і щиро сподіваюся бути почутою!" – сказала Оля Полякова.
До речі, раніше ми писали, що звернення Полякової до росіян про могилізації стало хітом.
А ще розповідали про те, що росіяни намагалися зірвати концерт Олі Полякової в Ізраїлі, коли вона заговорила про Маріуполь.