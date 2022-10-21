Поляковой удалили Instagram из-за правды о событиях в Украине: она записала гневное видео

Певица попросила Михаила Федорова помочь в решении вопроса о массовой блокировке персональных страниц артистов.

"Я хотела публично обратиться к министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и ко всем ответственным лицам с просьбой быть услышанной в решении следующего, как на мой взгляд, очень важного вопроса. С начала войны часть украинских деятелей в своих соцсетях активно освещает ужасные события войны", - сказала артистка.

Она добавила, что страницы селебрити очень важны во время войны - для освещения событий и сбора средств.

"Благодаря своим страницам в Instagram, Facebook мы постоянно держим связь со своей аудиторией и поддерживаем информационный фронт, сотрудничаем с благотворительными фондами, чтобы сделать свой вклад в нашу общую победу. Однако в последнее время на соцсети многих селебрити и лидеров мнения с многомиллионной аудиторией посыпались бот-атаки, которые приводят к блокировке и удалению этих страниц. Подобная история приобретает системный характер", - сказала Полякова.

Она отметила, что за последние несколько дней ее страница в Instagram была атакована неоднократно - удаляются публикации с важной информацией о благотворительных сборах, фотографии с последствиями ракетных ударов по украинским городам. И это все приводит к потере связи с огромной аудиторией не только в Украине, но и за границей.

"Нам цинично пытаются закрыть рот в освещении правды!" - подчеркнула артистка.

Полякова добавила, что в своих публикациях звезды максимально сдержаны, свои мнения и слова высказывают сдержано, но соцсети при этом все равно активно атакуют.

"Сегодня моя страница в Instagram была удалена. И такие случаи среди украинских исполнителей, к сожалению, не единичные. Я прошу помощи в решении этого вопроса и искренне надеюсь быть услышанной!" - сказала Оля Полякова.