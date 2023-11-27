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Поляковій раптово стало погано на відпочинку в Африці: "Не можу очі розплющити"

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Оля Полякова, яка зараз перебуває разом з донькою Машою на відпочинку в Африці, поскаржилася на погане самопочуття. За словами виконавиці, у неї дуже розболілася голова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Олі Поляковій стало зле на Занзібарі

Знаменитість порівняла біль з мігренню, а також зазначила, що у неї такого ще не було.

"Не можу навіть очі розплющити, не знаю, що робиться… Не попускає, що за х**нь", - сказала Полякова.

Олі Поляковій стало зле в Африці (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля вирішила не звертатись за допомогою до медиків, а зайнятись самолікуванням. Вона зробила собі укол і їй стало краще.

Олі Поляковій стало зле в Африці (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Мені полегшало… Не знаю, що це було, може, тиск чи на погоду, але мене попустило, і це щастя", - зазначила співачка.

Нагадаємо, декілька днів тому Полякова разом з 18-річною спадкоємицею Марією відправилась на острів Занзібар.

Артистка розповідала, що рішення вирушити на відпочинок було ухвалене спонтанно. Там вони будуть з донькою близько шести днів.

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АфрикаОля ПоляковаВідпочинок за кордономзвезды шоу-бизнеса