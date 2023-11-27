Поляковой внезапно стало плохо на отдыхе в Африке: "Не могу глаза открыть"

Певица Оля Полякова, которая сейчас находится вместе с дочерью Машей на отдыхе в Африке, пожаловалась на плохое самочувствие. По словам исполнительницы, у нее очень разболелась голова.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.
Знаменитость сравнила боль с мигренью, а также отметила, что у нее такого еще не было.
"Не могу даже глаза открыть, не знаю, что делается… Не попускает, что за х**нь", - сказала Полякова.
Оле Поляковой стало плохо в Африке (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Оля решила не обращаться за помощью к медикам, а заняться самолечением. Она сделала себе укол и ей стало лучше.
Оле Поляковой стало плохо в Африке (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Мне стало легче… Не знаю, что это было, может, давление или на погоду, но меня попустило, и это счастье", - отметила певица.
Напомним, несколько дней назад Полякова вместе с 18-летней наследницей Марией отправилась на остров Занзибар.
Артистка рассказывала, что решение улететь на отдых было принято спонтанно. Там они будут с дочерью около шести дней.
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