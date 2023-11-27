Поляковой внезапно стало плохо на отдыхе в Африке: "Не могу глаза открыть"

Оле Поляковой стало плохо на Занзибаре

Знаменитость сравнила боль с мигренью, а также отметила, что у нее такого еще не было.

"Не могу даже глаза открыть, не знаю, что делается… Не попускает, что за х**нь", - сказала Полякова.

Оле Поляковой стало плохо в Африке (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля решила не обращаться за помощью к медикам, а заняться самолечением. Она сделала себе укол и ей стало лучше.

Оле Поляковой стало плохо в Африке (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Мне стало легче… Не знаю, что это было, может, давление или на погоду, но меня попустило, и это счастье", - отметила певица.

Напомним, несколько дней назад Полякова вместе с 18-летней наследницей Марией отправилась на остров Занзибар.

Артистка рассказывала, что решение улететь на отдых было принято спонтанно. Там они будут с дочерью около шести дней.