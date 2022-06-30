Поляки отгородились от белорусов огромной стеной с колючей проволокой: как она выглядит

Польша поставила 5,5-метровую стену вдоль границы с Беларусью. Протяженность этой стены составляет 180 километров и ее поставили буквально за полгода.
Как выглядит стена сейчас, показали в Twitter Пограничной охраны Польши.
Протяженность стены составляет 186,25 километра. Для ее строительства понадобилось 49 000 тонн стали. Высота забора - 5,5 метров. По верху забора пустили колючую проволоку.
Кроме того, на стене установили 2,5 тысячи камер наблюдения.
Фото: Стена между Польшей и Беларусью
Проект возведения стены был запущен польским правительством 25 января 2022 года. Стоимость этого проекта оценивается в 380 млн евро.
Построить эту стену решили еще в 2021 году - после наплыва мигрантов из стран Ближнего Востока через пункты пропуска из Беларуси. Укрепление состоит теперь из нескольких линий защиты, оснащено современными электронными устройствами, камерами дневного и ночного ведения.
Кстати, аналогичный проект запустили Литва и Латвия - на границе с Беларусью будет построена стена протяженностью в 500 км. Проект планируют завершить к сентябрю 2022 года.
Заграждение будет также с колючей проволокой и видеонаблюдением. Высота этой стены будет около 4 метров.
Свою стену начала строить Эстония - 136 километров с колючей проволокой будет отделять ее от России.
Кстати, ранее мы писали, что военные из Беларуси пытались устроить подкоп под забором на границе с Польшей.
А также рассказывали, что Эстония досрочно построила первый укрепленный участок границы с РФ.