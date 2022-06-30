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Поляки отгородились от белорусов огромной стеной с колючей проволокой: как она выглядит

Польша поставила огромную стену на границе с Беларусью (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Польша поставила 5,5-метровую стену вдоль границы с Беларусью. Протяженность этой стены составляет 180 километров и ее поставили буквально за полгода.

Как выглядит стена сейчас, показали в Twitter Пограничной охраны Польши.

Протяженность стены составляет 186,25 километра. Для ее строительства понадобилось 49 000 тонн стали. Высота забора - 5,5 метров. По верху забора пустили колючую проволоку.

Кроме того, на стене установили 2,5 тысячи камер наблюдения.

Фото: Стена между Польшей и Беларусью

Проект возведения стены был запущен польским правительством 25 января 2022 года. Стоимость этого проекта оценивается в 380 млн евро.

Построить эту стену решили еще в 2021 году - после наплыва мигрантов из стран Ближнего Востока через пункты пропуска из Беларуси. Укрепление состоит теперь из нескольких линий защиты, оснащено современными электронными устройствами, камерами дневного и ночного ведения.

Кстати, аналогичный проект запустили Литва и Латвия - на границе с Беларусью будет построена стена протяженностью в 500 км. Проект планируют завершить к сентябрю 2022 года.

Заграждение будет также с колючей проволокой и видеонаблюдением. Высота этой стены будет около 4 метров.

Свою стену начала строить Эстония - 136 километров с колючей проволокой будет отделять ее от России.

Кстати, ранее мы писали, что военные из Беларуси пытались устроить подкоп под забором на границе с Польшей.

А также рассказывали, что Эстония досрочно построила первый укрепленный участок границы с РФ.

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