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Военные из Беларуси хотели устроить подкоп под забором на границе с Польшей

Новина українською →
Польша, Понедельник 20 июня 2022 16:09
Военные из Беларуси хотели устроить подкоп под забором на границе с Польшей Фото: так выглядит подкоп у забора на границе Польши и Беларуси (twitter.com/straz_graniczna)
Автор: Наталия Гурковская

Польские пограничники предотвратили провокацию на границе. Белорусские военные, пытались совершить подкоп под недавно установленным забором на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные польской пограничной службы.

На участке в районе села Дубичи они заметили группу из шести белорусских солдат, которые пытались сделать подкоп под забором на польско-белорусской границе.

Кроме того, 19 июня 21 человек пытались нелегально попасть в Польшу через границу из Беларуси, это были мигранты, в том числе из Марокко, Сенегала и Индии.

Как сообщалось, ранее на границе с Беларусью было построено уже более 50 км забора. Сооружение уже успели дважды повредить и появились две траншеи.

Напомним, до войны в Украине тоже планировали построить "стену" на границе с Беларусью.

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