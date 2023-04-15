Полуниця завалить вас урожаєм з таким добривом: детальна інструкція

Інструкція з підживлення полуниці

Навесні після обрізки листя полуницю підгодовують комплексним мінеральним добривом:

нітроамофоскою - 1 ст. л. на 10 л води,

або органічним добривом (настій коров'яку, розведеного водою 1:10, або курячого посліду - 1:12).

Полуницю удобрюють під корінь, використовуючи 0,5 л розчину під кожен кущ.

У період бутонізації та дозрівання плодів полуниці більше потрібно калію, тому для підживлення можна використовувати:

калійну селітру,

золу,

або настій курячого посліду.

Обприскування полуниці мікроелементами під час цвітіння та зростання зав'язей значно збільшує її врожайність (на 10 л води - щіпка борної кислоти). ⠀

Після збирання врожаю та обрізки старого листя підгодовують комплексним мінеральним або органічним добривом: 2 ст. л. нітроамофоски, 1 склянка золи на 10 л води.

Підживлення полуниці у серпні сечовиною (30 г на 10 л води) сприяє закладанню та збільшенню квіткових бруньок, що збільшить урожай наступного року.

Як правильно обрізати полуницю

Взагалі обрізку проводять тричі: навесні, після збирання врожаю та восени.

Навесні процедуру виконують після того, як розтане сніг і трохи підсохне ґрунт, щоб можна було спокійно пересуватися по грядці.

Залишають після цього тільки зелене листя і бруньки, які не розвинулися.

Важливо при цьому не пошкодити квітконоси, тому від використання коси або тримера краще відмовитися і проводити обрізку ножицями або секатором – обов’язково стерильними.