Полуниця завалить вас урожаєм з таким добривом: детальна інструкція

Полуниця даватиме хороший урожай, якщо правильно за нею доглядати. Щоб отримати крупні смачні ягоди, кущики треба підживлювати щонайменше тричі на рік.
Про це пише Telegram Дача. Сад та Город.
Навесні після обрізки листя полуницю підгодовують комплексним мінеральним добривом:
Полуницю удобрюють під корінь, використовуючи 0,5 л розчину під кожен кущ.
У період бутонізації та дозрівання плодів полуниці більше потрібно калію, тому для підживлення можна використовувати:
Обприскування полуниці мікроелементами під час цвітіння та зростання зав'язей значно збільшує її врожайність (на 10 л води - щіпка борної кислоти). ⠀
Після збирання врожаю та обрізки старого листя підгодовують комплексним мінеральним або органічним добривом: 2 ст. л. нітроамофоски, 1 склянка золи на 10 л води.
Підживлення полуниці у серпні сечовиною (30 г на 10 л води) сприяє закладанню та збільшенню квіткових бруньок, що збільшить урожай наступного року.
Взагалі обрізку проводять тричі: навесні, після збирання врожаю та восени.
Навесні процедуру виконують після того, як розтане сніг і трохи підсохне ґрунт, щоб можна було спокійно пересуватися по грядці.
Залишають після цього тільки зелене листя і бруньки, які не розвинулися.
Важливо при цьому не пошкодити квітконоси, тому від використання коси або тримера краще відмовитися і проводити обрізку ножицями або секатором – обов’язково стерильними.
Раніше ми писали, як приготувати безкоштовне супердобриво для підживлення полуниці.
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