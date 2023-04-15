Клубника завалит вас урожаем с таким удобрением: подробная инструкция

Клубника будет давать хороший урожай, если правильно за ней ухаживать. Чтобы получить крупные вкусные ягоды, кустики нужно подкармливать не менее трех раз в год.
Об этом пишет Telegram Дача. Сад та Город.
Весной после обрезки листьев клубнику подкармливают комплексным минеральным удобрением:
Клубнику удобряют под корень, используя 0,5 л раствора под каждый куст.
В период бутонизации и созревания плодов клубники больше требуется калия, поэтому для подкормки можно использовать:
Опрыскивание клубники во время цветения и роста завязей значительно увеличивает ее урожайность (на 10 л воды - щепотка борной кислоты). ⠀
После уборки урожая и обрезки старых листьев подкармливают комплексным минеральным или органическим удобрением: 2 ст. л. нитроаммофоски, 1 стакан золы на 10 л воды.
Подкормка клубники в августе мочевиной (30 г на 10 л воды) способствует закладке и увеличению цветочных почек, что увеличит урожай в следующем году.
Обрезку проводят трижды: весной, после уборки урожая и осенью.
Весной процедуру выполняют после того, как растает снег и немного подсохнет почва, чтобы можно было спокойно передвигаться по грядке.
Оставляют после этого только зеленые листья и почки, которые не развились.
Важно при этом не повредить цветоносы, поэтому от использования косы или триммера лучше отказаться и производить обрезку ножницами или секатором - обязательно стерильными.
Раньше мы писали, как приготовить бесплатное суперудобрение для подкормки клубники.
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