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Клубника завалит вас урожаем с таким удобрением: подробная инструкция

Как правильно ухаживать за клубникой (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Клубника будет давать хороший урожай, если правильно за ней ухаживать. Чтобы получить крупные вкусные ягоды, кустики нужно подкармливать не менее трех раз в год.

Об этом пишет Telegram Дача. Сад та Город.

Инструкция по подкормке клубники

Весной после обрезки листьев клубнику подкармливают комплексным минеральным удобрением:

  • нитроаммофоской - 1 ст. л. на 10 л воды
  • или органическим удобрением (настой коровяка, разбавленного водой 1:10, или куриного помета - 1:12).

Клубнику удобряют под корень, используя 0,5 л раствора под каждый куст.

В период бутонизации и созревания плодов клубники больше требуется калия, поэтому для подкормки можно использовать:

  • калийную селитру,
  • золу,
  • или настой куриного помета.

Опрыскивание клубники во время цветения и роста завязей значительно увеличивает ее урожайность (на 10 л воды - щепотка борной кислоты). ⠀

После уборки урожая и обрезки старых листьев подкармливают комплексным минеральным или органическим удобрением: 2 ст. л. нитроаммофоски, 1 стакан золы на 10 л воды.

Подкормка клубники в августе мочевиной (30 г на 10 л воды) способствует закладке и увеличению цветочных почек, что увеличит урожай в следующем году.

Как правильно обрезать клубнику

Обрезку проводят трижды: весной, после уборки урожая и осенью.

Весной процедуру выполняют после того, как растает снег и немного подсохнет почва, чтобы можно было спокойно передвигаться по грядке.

Оставляют после этого только зеленые листья и почки, которые не развились.

Важно при этом не повредить цветоносы, поэтому от использования косы или триммера лучше отказаться и производить обрезку ножницами или секатором - обязательно стерильными.

Раньше мы писали, как приготовить бесплатное суперудобрение для подкормки клубники.

Кроме того, читайте, какие сорта свеклы считаются самыми сладкими.

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