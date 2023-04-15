Клубника завалит вас урожаем с таким удобрением: подробная инструкция

Инструкция по подкормке клубники

Весной после обрезки листьев клубнику подкармливают комплексным минеральным удобрением:

нитроаммофоской - 1 ст. л. на 10 л воды

или органическим удобрением (настой коровяка, разбавленного водой 1:10, или куриного помета - 1:12).

Клубнику удобряют под корень, используя 0,5 л раствора под каждый куст.

В период бутонизации и созревания плодов клубники больше требуется калия, поэтому для подкормки можно использовать:

калийную селитру,

золу,

или настой куриного помета.

Опрыскивание клубники во время цветения и роста завязей значительно увеличивает ее урожайность (на 10 л воды - щепотка борной кислоты). ⠀

После уборки урожая и обрезки старых листьев подкармливают комплексным минеральным или органическим удобрением: 2 ст. л. нитроаммофоски, 1 стакан золы на 10 л воды.

Подкормка клубники в августе мочевиной (30 г на 10 л воды) способствует закладке и увеличению цветочных почек, что увеличит урожай в следующем году.

Как правильно обрезать клубнику

Обрезку проводят трижды: весной, после уборки урожая и осенью.

Весной процедуру выполняют после того, как растает снег и немного подсохнет почва, чтобы можно было спокойно передвигаться по грядке.

Оставляют после этого только зеленые листья и почки, которые не развились.

Важно при этом не повредить цветоносы, поэтому от использования косы или триммера лучше отказаться и производить обрезку ножницами или секатором - обязательно стерильными.